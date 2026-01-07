Badnje veče je Vukašinu donijelo posebnu sreću - oglasio se MUP

07.01.2026
08:26
Komentari:1
Nosio je buket i kleknuo na jedno koljeno. Zaprosio je ljubav svog života, dok su kolege i drugari osvjetljavali scenu bakljama, a visoko na nebu pucao je vatromet.
Pripadnik Uprave granične policije, SGP Mali Zvornik, Vukašin Petrović, na Badnje veče zaprosio je svoju izabranicu i ona je rekla da, prenosi "Telegraf".
"Neke službe vas odvedu dalje od kuće, pravo tamo gdje vas čeka život", navodi MUP u objavi.
"Dužnost, vjera i ljubav - tri puta koja se ponekad sretnu u istom trenutku".
"Neka im početak bude blagosloven, a zajednički put ispunjen slogom, poštovanjem i snagom".
