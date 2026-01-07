Badnje veče je Vukašinu donijelo posebnu sreću - oglasio se MUP

Nosio je buket i kleknuo na jedno koljeno. Zaprosio je ljubav svog života, dok su kolege i drugari osvjetljavali scenu bakljama, a visoko na nebu pucao je vatromet.

Pripadnik Uprave granične policije, SGP Mali Zvornik, Vukašin Petrović, na Badnje veče zaprosio je svoju izabranicu i ona je rekla da, prenosi "Telegraf".

"Neke službe vas odvedu dalje od kuće, pravo tamo gdje vas čeka život", navodi MUP u objavi.

"Dužnost, vjera i ljubav - tri puta koja se ponekad sretnu u istom trenutku".

"Neka im početak bude blagosloven, a zajednički put ispunjen slogom, poštovanjem i snagom".