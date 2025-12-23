Logo
Large banner

Kako pravilno njegovati bebinu kožu tokom hladnijih zimskih dana

Izvor:

Kliks

23.12.2025

16:00

Komentari:

0
Како правилно његовати бебину кожу током хладнијих зимских дана
Foto: Unsplash

Pravilna njega kože bebe tokom zimskih dana je važna kako bi koža ostala mekana, vlažna i zaštićena.

Od mlake kupke, preko hidratacije kože uljima i kremama, svaki korak pomaže da koža ostane mekana i zaštićena.

Nakon kupanja bebinoj koži je potrebna hidratacija, pa se savjetuje da zagrijete tri do pet kapi ulja za bebe pomoću dlanova svojih ruku i nježno nanesete po cijelom tijelu. Za osjetljiva ili nadražena područja, poput dijela koji pokrivaju pelene, kožu možete njegovati kremama ili losionima s prirodnim sastojcima poput nevena i kamilice.

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

Bebina koža je osjetljiva na vanjske uticaje, pa je korisno da je zaštitite kremama koje sprječavaju isušivanje, posebno kada temperatura padne ispod tri stepena, ili kada je vjetrovito. Male količine kreme potrebno je nanijeti na sve izložene dijelove tijela. Biljna ulja u kremama pomoći će u očuvanju prirodnog zaštitnog sloja kože.

Uz to, bebu bi trebalo slojevito oblačiti, a pamuk i mekana vuna održaće toplinu dok će koža disati. Takođe, mokre pelene povećavaju rizik od iritacija, pa ih je potrebno češće mijenjati. Sapuni i šamponi za bebe bi trebali biti bez mirisa i agresivnih hemikalija. Uz ove korake, bebina koža ostaće zdrava i mekana tokom cijele zime, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

beba

krema

njega kože

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска богатија за шест беба

Društvo

Srpska bogatija za šest beba

1 d

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 15 beba

3 d

0
Беба дијете

Društvo

Srpska bogatija za 15 beba: Najviše ih je rođeno u ovom gradu

4 d

0
Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Scena

Pjevačica Jelena Karleuša izgubila bebu

6 d

0

Više iz rubrike

Ово је једно од најљепших женских имена које има моћно значење

Porodica

Ovo je jedno od najljepših ženskih imena koje ima moćno značenje

1 d

0
Милена Симић

Porodica

Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

2 d

0
Изабела и Ненад

Porodica

''Ili je luda, ili vrh'': Njemica zbog Nenada napustila Njemačku

4 d

0
Дјед Мраз са дјететом

Porodica

Šta uraditi ako se dijete plaši Djeda Mraza?

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

17

07

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner