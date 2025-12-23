Kako pravilno njegovati bebinu kožu tokom hladnijih zimskih dana

Pravilna njega kože bebe tokom zimskih dana je važna kako bi koža ostala mekana, vlažna i zaštićena.

Od mlake kupke, preko hidratacije kože uljima i kremama, svaki korak pomaže da koža ostane mekana i zaštićena.

Nakon kupanja bebinoj koži je potrebna hidratacija, pa se savjetuje da zagrijete tri do pet kapi ulja za bebe pomoću dlanova svojih ruku i nježno nanesete po cijelom tijelu. Za osjetljiva ili nadražena područja, poput dijela koji pokrivaju pelene, kožu možete njegovati kremama ili losionima s prirodnim sastojcima poput nevena i kamilice.

Bebina koža je osjetljiva na vanjske uticaje, pa je korisno da je zaštitite kremama koje sprječavaju isušivanje, posebno kada temperatura padne ispod tri stepena, ili kada je vjetrovito. Male količine kreme potrebno je nanijeti na sve izložene dijelove tijela. Biljna ulja u kremama pomoći će u očuvanju prirodnog zaštitnog sloja kože.

Uz to, bebu bi trebalo slojevito oblačiti, a pamuk i mekana vuna održaće toplinu dok će koža disati. Takođe, mokre pelene povećavaju rizik od iritacija, pa ih je potrebno češće mijenjati. Sapuni i šamponi za bebe bi trebali biti bez mirisa i agresivnih hemikalija. Uz ove korake, bebina koža ostaće zdrava i mekana tokom cijele zime, prenosi Kliks.