Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

Jedan za drugim umirali su pod nerazjašnjenim okolnostima, a onda je stigla i genetska analiza u kojoj se kaže da Simići mogu da imaju samo žensku djecu.

Nakon dugogodišnje borbe i patnje, odlučni da se ostvare kao roditelji, jedna Nikolina vratila im je osmijeh na lice.

Sahranili su tri sina, prvenca od dve i po godine, drugorođenog sina od dva i po mjeseca i treće muško dijete koje je imalo samo 25 dana kada su ga ispratili na vječni počinak.

Sin rekao da mu je muka, pa samo pao

"1999. godine dobili smo našeg prvog sina Vasu. Ime je dobio po Milanovom pokojnom bratu. On je bio vedro dijete, zdravo, išao je doktoru samo kada se prehladi. 2002. godine mi smo njega izgubili. Jutro je bilo, muž je radio, sin mi je rekao da mu je muka, odjednom je samo preblijedio i pao. Komšije su mi odmah pomogle, po dolasku u ambulantu ustanovili su da on nije živ", ispričala je Milena grcajući od suza.

Kada su sahranili sina, međusobno su bili najveća podrška. 2003. godine, kada je Milena ostala trudna sa drugim sinom, išla je redovno na preglede insistirajući da na detaljnim analizama kako se tragična situacija ne bi ponovila.

"Rodim ja mog Mladena 20. septembra 2003. godine. Sve je bilo super do dvadesetog dana starosti. Počeo je da se mijenja, ima drugu boju lica i ja kažem Milanu da sin nije dobro i da treba da ga vodimo ljekaru. Ljekari su nas poslali za Beograd gdje su Mladena stavili na intenzivnu njegu. U toku noći, pošto nisam imala prenoćište, vratila sam se nazad kući. Nakon deset dana, javili su da dođemo po bebu. Ništa nam tada nisu rekli, ništa nisu pronašli što bi moglo da objasni to. Kada je imao dva mjeseca, opet se razbolio, djelovao je gore nego prvi put. Opet smo otišli za Beograd, bili smo u bolnici gdje su rađene pretrage. Rečeno nam je bilo da odemo kući i da se vratimo za nekoliko dana. Ništa nam zvanično nisu govorili tada, nismo imali informaciju o njegovoj dijagnozi. Jednog jutra kada smo se probudili, našla sam dijete hladno u krevetu. Rekla sam tada sama sebi, nikada više roditi dijete neću", pričaju slomljeni supružnici za BN televiziju.

Vuk umro u bolnici

Onda je 2005. godine, Milena je neplanirano ostala u drugom stanju.

Iako od straha da joj se ne ponovi isto nije željela da opet izgubi bebu, odlučila je ipak da trudnoću iznese do kraja.

"Vuka sam rodila na početku devetog mjeseca trudnoće. Beba je bila sedam dana u inkubatoru. Kada je imao 12 dana, vodili smo ga na kontrolu. Pedijatar je insistirao na redovnijim kontrolama jer je bio u inkubatoru. Pedijatar je tada rekao da beba napreduje, Vuk je dobio na kilaži malo, međutim... Vidjela sam da je Vuk počeo da se mijenja nekako, odlučila sam da treba da ga odvedem kod ljekara. Osjetila sam samo na pola puta da je je Vuk jako 'zakrkao'. Kada smo došli u bolnicu, doktori su uzeli bebu. Nisam mogla da uđem u ordinaciju. Nakon deset minuta su izašli i saopštili su mi da je Vuk umro", ispričala je Milena.

"Molila sam Boga i svetog Nikolu"

Sahranivši tri anđela, a istrajni u namjeri da se ostvare kao roditelji, Milena i Milan donose odluku da urade genetske analize, čiji su nalazi pokazali da Milena smije samo žensko dijete roditi... Tako je i bilo.

Rodila se mala Nikolina koja je odmah po rođenju prebačena na beogradski Institut za majku i dijete na ljekarska ispitivanja koja su potvrdila da Milenina i Milanova kćerkica ima proširenje lijeve komore u glavi koje izaziva epileptične napade.

Uprkos teškoj i podmukloj bolesti, Nikolina, mala ljepotica plave kose i zelenih očiju, izuzetno je vesela i radoznala djevojčica.

"Nikolina nam je dala razloga za život. Imamo i veliku pomoć i podršku humanih ljudi. Nikolina je sada pod terapijom, dobro je, svakodnevno pije tablete 'kepra'. Ide u školu, redovan je učenik i odlična je. To nam je najveći ponos i sreća. Moja Nikolina nosi ime po našoj krsnoj slavi, ja sam molila Boga i svetog Nikolu da nam podari djevojčicu, i on nam je uslišio molitve. Ja bih sada trčala svuda i pričala da sam najsrećnija majka na svijetu", ispričala je Milena.