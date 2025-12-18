''Ili je luda, ili vrh'': Njemica zbog Nenada napustila Njemačku

Nenad je rođeni Čačanin ali je odrastao kao Milanovčanin, tu je završio i osnovnu školu, srednju u Kragujevcu, Muzičku akademiju u Beogradu.

Vidio, prošao, obišao pola svijeta i upoznao nju, svoju Njemicu Izabelu s kojom se vratio u rodnu Srbiju na svoje imanje.

Vratio se Nenad na svoju djedovinu i to zahvaljujući baš njoj koja je kao iz topa rekla da joj se tu sviđa i da bi tu voljela da živi.

– Šta ti se tu sviđa?, upitao ju je još na početku veze kad je prvi put kročila u Srbiju, dok su stajali pored štale na njegovom imanju, na šta mu je rekla: “Ovdje može lijepo da se diše.”

– Ova ili nije normalna ili je vrh i nema između – pomislio je, veli, tada u nevjerici. A onda se ispostavilo da je vrh! Tako je sve krenulo.

Danas su roditelji jednog djeteta, a uskoro stiže i drugo.

A ugledali su se i zagledali na jednom kruzeru na kojem je Nenad svirao a ona došla na krstarenje s mamom i tatom. Svidjela mu se, kaže, čim je vidio.

Nije čekao, nego odmah prišao, a prva rečenica koju je uputio bila je namijenjena njenim roditeljima, prije svega majci, koju je očigledno očarao sljedećim rečima:

– Jedini je problem zima, njoj uvijek hladno, meni uvijek vrućina, ali kajanja nema, želimo da pokrenemo i imanje, neke životinje i želimo da imamo dosta djece, to sigurno – kaže Nenad koji dodaje da uživaju u svom miru, a jedini su im planovi da budu srećni i zdravi sa dosta djece.

Otkrili i svoje želje

Od konkretnih planova, želja im je da srede kuću prvo, da drže ovce i to im je prvo na spisku, a onda i krave. Nenad kaže i da je čovjek starog kova, kao i njegova familija koja je okrenuta tradiciji i starim moralnim vrijednostima.

– Ovde smo među mojom familijom koja je odgajana starinski, gdje se zna šta je šta – kaže Nenad.

Kaže i dodaje da su muzička porodica, ali da im je porodica na prvom mjestu a ne muzička karijera.

– Izabeli je bio otvoren put u Njemačkoj da bude glumica a obrela se ovdje u Brusnici – kaže Nenad i dodaje i da je to baš čudno i da nije svakidašnje da neko odbaci glumačku karijeru i da živi u selu Brusnica.

Na srpskom, skoro bez akcenta, kaže da se na imanju osjeća odlično, jer tu ima neki mir. Prvi put kad je došla, veli, nešto je kliknulo, da joj je došlo da može da diše duboko, a to nikad prije u životu nije osjetila.

Na pitanje šta su joj rekli roditelji, smije se i kaže:

– Jaoj, mama ni danas nije 100 odsto srećna, naravno hoće svoje dijete blizu sebe… Ali kad su bili ovdje prvi put pa vidjeli kako živimo i da imamo vremena da uživamo, da nije kao Njemačkoj samo radi, radi, radi… Radiš 40 godina i onda kad imaš penziju, onda ćeš da uživaš… Ali onda više nisi zdrav i šta ćeš onda! A mi sjednemo u srijedu u 11 pa popijemo čaj a oni viču: Jaoj, što je lijepo. Voljeli bi da smo im bliže, ali šta ćeš – to ti je život – priča ona.

Kaže da joj je trebalo dvije godine da se naviknem na mentalitet.

– Imamo ujaka kog zovemo Ujak Sutra jer je rekao doći ću sutra a to je bilo prije dvije godine, a tamo kažeš sutra u 4 pijemo kafu i – ili dođeš ili otkazuješ. E, to mi je bilo teško… ali nisam više nervozna zbog toga da se nerviram. Tako ti je ovdje i šta ćeš – priča ona.

Kaže i da joj je na početku bilo najteže to što je ona uvijek imala plan, prvo radiš i kad uradiš sve onda sjedneš i piješ kafu, a ovdje malo radiš, pa piješ kafu i tako…

– A sad sam to prihvatila i sad se smijem… – navodi Izabela.

Iza sebe ostavila karijeru

Na pitanje kako je mogla da ostavi karijeru, kaže da je to lijepo da imaš karijeru, ali džabe ako nemaš s kim to da podijeliš i da je džaba sve ako imaš karijeru, radiš, a sam si. I to nije htjela, htjela je porodicu.

– Meni je bilo normalno da ja učim srpski, da prihvatim tradiciju i da to poštujem. Ljudi su divni i srećni kad ja kažem kakva Njemačka, meni je ovdje najbolje na svijetu, a oni kažu: Ona je sad naša!” Nenad kaže i da je za njene roditelje ovo sve bio jedan kulturni nokaut.

– Ja ovdje, ona tamo nešto okopava baštu, i taman sam sa ujakom nešto završio i mi zalegli, i napravim selfi kako mi uživamo a kako ona okopava baštu i pošaljem njenoj mami… – kaže u šali i dodaje da njeni dolaze, da se druže, i polako prihvataju da je to kćerkina sreća jer vide da ona tu istinski uživa, da je zdrava, da je ispunjena.

Od čega žive

– Ja sam muzičar, od 2002. svirao sam po klubovima, kafićima, koncerte, privatne zabave, a onda smo 2022. riješili da osnujemo hor u Gornjem Milanovcu, pa onda i u Čačku, Beogradu, Nišu, Novom Sadu… Uglavnom se bavimo muzikom i to nam je osnovni izvor prihoda, a nekad odem pa radim i građevinu… Idealna bi bila neka onlajn škola jer nam se javljaju iz Makedonije, Bosne, naše dijaspore, a hoće da uče pjevanje – kaže Nenad.

Grad ili selo

– Mi smo programirani već dvije-tri generacije da je bolje da se živi u gradu, a da su seljaci – seljaci. To je ozbiljan problem, to uvjerenje da je u gradu ozbiljan život. A mi smo išli na gomilu tih radionica ličnog razvoja a na jednoj smo se tek ozbiljno zapitali i donijeli odluku da živimo ovdje. Nama je osnovni motiv da živimo na selu – zdrava porodica, to je nama vrijednost, a šta je nekom drugom vrijednost? Da ima samoposlugu ispred kuće?

– Mislim da je na selu budućnost – uvjeren je Nenad i to sa osmijehom, piše Blic/nportal