Poginula cijela porodica: Ovo su stradali čuveni vozač, žena i djeca

Izvor:

Agencije

18.12.2025

21:58

Грег Бифл с породицом
Foto: Instagram

Prilikom pada aviona u Sjevernoj Karoloni nastradao je slavni NASKAR vozač Greg Bifl zajedno sa svojom porodicom.

Sve se dogodilo na regionalnom aerodromu Stejtsvil u ovoj saveznoj državi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na društvenim mrežama kruže snimci stravične nesreće i avion koji je u potpunosti zahvaćen plamenom.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Svijet

Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

Nažalost, kasnije je potvrđeno da su u njemu bili upravo Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, kao i kćerkicom Emom koja je napunila 14 godina i sinom Rajanom koji je imao pet godina.

Oni su, navodno, prema riječima njihovog prijatelja Gareta Mičela, krenuli upravo kod njih u posjetu.

Zbog toga je i potvrdio da su se oni nalazili u samom avionu, kada je shvatio da gosti nikada neće doći.

Нова година

Društvo

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

"Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, kćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno poslije podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podijelim sa vama", napisao je Mičel na društvenoj mreži Fejsbuk.

Godine 2011. Bifl je bio uključen, ali nije povrijeđen, u manju avionsku nesreću na aerodromu "Blu Gras" u Kentakiju.

Mehanički kvar pri slijetanju uzrokovao je da avion preskoči i sklizne do zaustavljanja na pisti, a on je tada pohvalio pilota koji je držao avion pod kontrolom.

