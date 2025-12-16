Logo
Volksvagen gasi proizvodni pogon prvi put u istoriji

Волксваген гаси производни погон први пут у историји

Njemački automobilski gigant Volksvagen prvi put u svojoj 88 godina dugoj istoriji gasi proizvodni pogon u Njemačkoj.

Kompanija će 16. decembra obustaviti proizvodnju u fabrici u Drezdenu, što predstavlja simboličan, ali i strateški značajan trenutak za jednu od najvećih automobilskih grupacija na svijetu.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Do sada 1,6 miliona upita: Kremlj otkrio kako do Putina stižu pitanja građana za "Direktnu liniju"

Odluku je potvrdio izvršni direktor Volkswagena Tomas Šefer, ističući da ona nije donesena lako, ali da je sa ekonomskog aspekta bila neophodna, objavio je "Fajnenšel Tajms".

Fabrika s posebnom ulogom u istoriji kompanije

Pogon u Drezdenu, poznat i kao "Transparentna fabrika", otvoren je 2002. godine i imao je prije svega reprezentativnu i tehnološku ulogu unutar grupacije.

U njemu se prvobitno proizvodio luksuzni model Feton, dok je nakon 2016. godine fokus preusmjeren na proizvodnju električnih vozila.

Терористички напад у Аустралији

Svijet

UZNEMIRUJUĆE: Supružnici pokušali zaustaviti teroristu, on ih ubio

Tokom više od dvije decenije rada, u fabrici je proizvedeno oko 200.000 vozila, što je znatno manje od godišnje proizvodnje u glavnom pogonu Volksvagena u Volfsburgu.

Razlozi zatvaranja

Zatvaranje fabrike dolazi u trenutku kada se Volksvagen suočava s nizom izazova na globalnom tržištu.

Slaba potražnja za automobilima u Kini i Evropi, visoki troškovi proizvodnje, kao i američke carine dodatno su opteretile poslovanje kompanije.

Prema dostupnim podacima, Volksvagen je na kraju trećeg kvartala 2025. godine prijavio neto gubitak od oko milijardu evra, što predstavlja njegov prvi kvartalni gubitak u posljednjih pet godina, prenosi "Dojče Vele".

Šta će biti s pogonom u Drezdenu

Iako se proizvodnja gasi, fabrika u Drezdenu neće biti potpuno zatvorena.

Радомир Куртић

Srbija

Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Volksvagen planira da prostor prenamijeni u inovacioni i istraživački centar, u saradnji s akademskim i tehnološkim institucijama, s fokusom na razvoj oblasti poput vještačke inteligencije, robotike i mikroelektronike.

Širi značaj odluke

Odluka Volksvagena ima i snažnu simboličku težinu, jer se radi o prvom zatvaranju proizvodnog pogona u Njemačkoj od osnivanja kompanije 1937. godine.

Ona istovremeno ukazuje na duboke promjene kroz koje prolazi evropska automobilska industrija, suočena s tranzicijom ka električnim vozilima, rastućom globalnom konkurencijom i promjenama potražnje.

Za Volksvagen, ovaj potez predstavlja dio šireg procesa restrukturisanja i prilagođavanja novim tržišnim uslovima, koji će u narednim godinama imati ključan uticaj na budući smjer kompanije.

