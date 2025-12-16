Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

Savjet ministara utvrdio je godišnju kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godini od ukupno 7.427 radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje.

Od tog broja na Federaciju BiH (FBiH) se odnosi 4.500, na Republiku Srpsku 2.000 i Brčko distrikt 927 radnih dozvola.

Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdanih radnih dozvola iznosi 2.350, od čega 1.500 za FBiH, Republiku Srpsku 500 i Brčko distrikt 350, dok se dok se za novo zapošljavanje stranaca može izdati 5.077 radnih dozvola – FBiH 3.000, Republika Srpska 1.500 i Brčko distrikt 577 radnih dozvola.

Najviše, 1.760 radnih dozvola namijenjeno je za građevinarstvo, 1.060 za prerađivačku industriju, dok je 560 radnih dozvola odobreno hotelijerstvu i ugostiteljstvu za pružanje usluga smještaja, pripreme i usluživanja hrane, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara BiH utvrđuje godišnju kvotu radnih dozvola u skladu s migracijskom politikom, i uz uvažavanje stanja na tržištu rada.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara donio je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2026. godinu, što će omogućiti uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno zemljama članicama EU.