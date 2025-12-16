Logo
Large banner

Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

Izvor:

Agencije

16.12.2025

18:37

Komentari:

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Savjet ministara utvrdio je godišnju kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godini od ukupno 7.427 radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje.

Od tog broja na Federaciju BiH (FBiH) se odnosi 4.500, na Republiku Srpsku 2.000 i Brčko distrikt 927 radnih dozvola.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdanih radnih dozvola iznosi 2.350, od čega 1.500 za FBiH, Republiku Srpsku 500 i Brčko distrikt 350, dok se dok se za novo zapošljavanje stranaca može izdati 5.077 radnih dozvola – FBiH 3.000, Republika Srpska 1.500 i Brčko distrikt 577 radnih dozvola.

Najviše, 1.760 radnih dozvola namijenjeno je za građevinarstvo, 1.060 za prerađivačku industriju, dok je 560 radnih dozvola odobreno hotelijerstvu i ugostiteljstvu za pružanje usluga smještaja, pripreme i usluživanja hrane, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara BiH utvrđuje godišnju kvotu radnih dozvola u skladu s migracijskom politikom, i uz uvažavanje stanja na tržištu rada.

Елмедин Конаковић

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara donio je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2026. godinu, što će omogućiti uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno zemljama članicama EU.

Podijeli:

Tagovi:

Savjet ministara BiH

Radnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Tenis

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

1 h

0
Оловка писање рука папир

Zanimljivosti

Ove srpske riječi koristi cijeli svijet

1 h

0
Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Banja Luka

Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

1 h

0
Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Scena

Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

1 h

0

Više iz rubrike

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Društvo

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

2 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

3 h

0
Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Društvo

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

3 h

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

19

52

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

19

45

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

19

42

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

19

40

Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner