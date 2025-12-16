Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

Autor:Stevan Lulić
16.12.2025
17:48
Komentari:0
Nova 2026. godina počinje produženim vikendom, jer prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak.
To znači da će mnogi građani u narednu godinu ući sa četiri slobodna dana za odmor s obzirom da nakon 1. i 2. slijedi vikend.
Ako bi neradni dani bili kao i prošle godine, a gotovo je sigurno da hoće, sljedeći praznični dani stižu već 6. i 7. januara (Badnji dan i Božić).
Potom slijedi Dan Republike Srpske (9. januar) pa bi građani mogli da iskombinuju čak devet vezanih slobodnih dana početkom nove godine.
Naravno, to je moguće uz uslov da imaju slobodno 5. i 6. januar, odnosno ako ta dva dana uzmu kao godišnji odmor.
Neradnim danima u januaru tu nije kraj.
Naime, očekuje se da kao i prethodnih godina 14. januar bude neradni.
U Republici Srpskoj tada slavimo Novu godinu po Julijanskom kalendaru, odnosno Srpsku Novu godinu.
