Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

Stevan Lulić

16.12.2025

17:48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Nova 2026. godina počinje produženim vikendom, jer prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak.

To znači da će mnogi građani u narednu godinu ući sa četiri slobodna dana za odmor s obzirom da nakon 1. i 2. slijedi vikend.

Аца Лукас

Scena

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

Ako bi neradni dani bili kao i prošle godine, a gotovo je sigurno da hoće, sljedeći praznični dani stižu već 6. i 7. januara (Badnji dan i Božić).

Potom slijedi Dan Republike Srpske (9. januar) pa bi građani mogli da iskombinuju čak devet vezanih slobodnih dana početkom nove godine.

Naravno, to je moguće uz uslov da imaju slobodno 5. i 6. januar, odnosno ako ta dva dana uzmu kao godišnji odmor.

Još jedan praznik u januaru

Neradnim danima u januaru tu nije kraj.

kabinet srpskog clana predsjednistva bih zeljke cvijanovic predsjednistvo bih

BiH

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

Naime, očekuje se da kao i prethodnih godina 14. januar bude neradni.

U Republici Srpskoj tada slavimo Novu godinu po Julijanskom kalendaru, odnosno Srpsku Novu godinu.

