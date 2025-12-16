Poznati TikTok influenser se ubio u svom stanu

Popularni TikTok influenser Taker Genal, poznat po zabavnim skečevima i viralnim izazovima, preminuo je u 31. godini života u Los Anđelesu.

Njegova smrt potvrđena je 11. decembra, a prema izvještaju Kancelarije medicinskog istražioca okruga Los Anđeles, Taker je izvršio samoubistvo u svom domu. Braća Takera Genala, Karson i Konor, objavila su vijest o njegovoj smrti u zajedničkoj poruci na Instagramu u ponedjeljak, moleći pratioce da poštuju privatnost porodice u ovom bolnom trenutku.

- Ne znam ni odakle da počnem. Bio si moj najbolji prijatelj i još bolji stariji brat. Cijeli život sam te gledao i pokušavao slijediti tvoje stope jer si uvijek bio moj heroj“, napisao je jedan od braće u emotivnoj objavi uz niz fotografija iz djetinjstva i mladosti.

Braća su nastavila: "Znam samo jedno – nastaviću cijeli život gledati do tebe dok se ponovo ne sretnemo. Bio si najljubaznija osoba koju sam ikada upoznao i najbolji brat kojeg je iko mogao poželjeti. Ovaj period je izuzetno težak za našu porodicu, ali zahvalni smo svima koji su nam pružili podršku i razumijevanje"

Taker Genal je na TikToku imao skoro tri miliona pratilaca, a na Instagramu više od 340.000. U svojim videozapisima često je uključivao prijatelje i braću, dok su na zajedničkom nalogu Hustle House prikupili preko milion pratilaca.

Prije nego što je postao slavan na društvenim mrežama, Tuker je diplomirao poslovnu administraciju i menadžment na Univerzitetu Furman, a potom radio kao koordinator društvenih mreža za umjetnika obuće Kickasso.

Bliski prijatelj i TikTok influenser Šon Šat podijelio je dirljivu poruku na Instagramu, prisjećajući se kako mu je Taker pomogao u najtežim momentima.

- Taker, dao si mi motivaciju i svjetlo u meni koje nisam ni znao da postoji. Bio si najljubaznija i najnesebičnija osoba koju sam poznavao. Uvijek si stavljao druge na prvo mjesto i znao si kako brinuti kad niko drugi nije znao - napisao je Šat.