Dragana Mirković pokazala raskošnu dekoraciju u svom dvorcu

16.12.2025

16:44

Komentari:

0
Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Pjevačica Dragana Mirković nedavno je postala baka.

Naime, njen sin Marko Bijelić dobio je djevojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Ksenija.

Lisice

Region

Uhapšen psihijatar, ranije prijavljen da je tukao d‌jecu i kolege

Dom Dragane Mirković u Beču šljašti od novogodišnjih ukrasa, a za novogodišnju bajku u dvorcu posvetila je veliku pažnju.

Dragana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju gdje je pokazala kako je ukrasila ogromnu jelku. U istaknutom dijelu dnevnog boravka poziciju je zauzelo raskošno dekorisano drvo, visoko skoro do plafona, to jest do lustera od kristala.

Tu su razni praznični ornamenti, a dominiraju crvena i bijela boja.

Болница

BiH

Štrajk zdravstvenih radnika se nastavlja, propao pokušaj dogovora

“Prvo unuče, prva radost”

– Dragana je jedva dočekala da postane baka. To je njoj prvo unuče i prva radost. Ona nije željela da štedi, pa je odabrala najljepšu sobu u dvorcu i uložila nešto više 15.000 na opremanje. Baka se pobrinula da Ksenija sve ima, od pelena, kremica, pa do kolica i stvarčica – rekao je izvor za Telegraf.

Dragana je navodno potrošila nešto više od 15.000 evra za opremanje bebine sobe u dvorcu gdje će živjeti, a pokazala je mnoge detalje koji su tu Kseniji u čast.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Ovo je uhapšeni za brutalno ubistvo žene na bulevaru: Iskasapio je nožem nakon svađe

Pjevačica je pokazala prelijepu tortu za unuku, na kojoj piše “Dobrodošla, Ksenija”.

