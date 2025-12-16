Dragana Mirković pokazala raskošnu dekoraciju u svom dvorcu

Naime, njen sin Marko Bijelić dobio je djevojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Ksenija.

Dom Dragane Mirković u Beču šljašti od novogodišnjih ukrasa, a za novogodišnju bajku u dvorcu posvetila je veliku pažnju.

Dragana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju gdje je pokazala kako je ukrasila ogromnu jelku. U istaknutom dijelu dnevnog boravka poziciju je zauzelo raskošno dekorisano drvo, visoko skoro do plafona, to jest do lustera od kristala.

Tu su razni praznični ornamenti, a dominiraju crvena i bijela boja.

“Prvo unuče, prva radost”

– Dragana je jedva dočekala da postane baka. To je njoj prvo unuče i prva radost. Ona nije željela da štedi, pa je odabrala najljepšu sobu u dvorcu i uložila nešto više 15.000 na opremanje. Baka se pobrinula da Ksenija sve ima, od pelena, kremica, pa do kolica i stvarčica – rekao je izvor za Telegraf.

Dragana je navodno potrošila nešto više od 15.000 evra za opremanje bebine sobe u dvorcu gdje će živjeti, a pokazala je mnoge detalje koji su tu Kseniji u čast.

Pjevačica je pokazala prelijepu tortu za unuku, na kojoj piše “Dobrodošla, Ksenija”.