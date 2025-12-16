Logo
Large banner

Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

Izvor:

ATV

16.12.2025

16:19

Komentari:

0
Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Četvrtu godinu u nizu, s ciljem olakšavanja finansijskih troškova najstarijoj populaciji u praznično vrijeme, Grad Ljubuški je za sve penzionere s minimalnim primanjima uplatio 235.000 KM jednokratne novčane pomoći.

Uplati sredstava prethodilo je usvajanje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima Grada Ljubuškog povodom nadolazećeg Božića od strane Gradskog vijeća na inicijativu gradonačelnika Vedrana Markotića.

влашић снијег сц фб

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

Pravo na podršku od 100 KM ostvarilo je ukupno 2.350 korisnika najniže isplaćene penzije u FBiH.

Navedeni iznos iz gradskog Budžeta penzionerima je uplaćen preko Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji će je korisnicima isplatiti uz penzije za mjesec decembar.

hitna pomoc

Hronika

Čovjek se polio benzinom i zapalio

Osim pomoći od 235.000 KM, Grad Ljubuški u okviru finansijskih mogućnosti pruža i druge vidove podrške najstarijoj populaciji pa tako, na primjer, u saradnji s Udruženjem penzionera Ljubuški pokriva troškove sedmodnevne rehabilitacije korisnika.

Podijeli:

Tagovi:

Penzioneri

Ljubuški

jednokratna pomoć

pomoć

novac

penzije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик о Трговској гори: Хрватска урадила веома лошу ствар, али настављамо се борити

Republika Srpska

Dodik o Trgovskoj gori: Hrvatska uradila veoma lošu stvar, ali nastavljamo se boriti

1 h

0
Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Fudbal

Najluđa liga u Evropi: Svi mogu ispasti i osvojiti titulu

1 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

1 h

0
До 1.450 КМ: Минић објавио колики ће бити минималац

Ekonomija

Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

2 h

0

Više iz rubrike

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Društvo

Najpoznatiji bh. meteorolog poručuje: Tražite spas na planinama

1 h

0
Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Društvo

Preminuo profesor PMF-a Boro Pavlović

2 h

0
На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Društvo

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

7 h

0
Теретњаци на улаз у Хрватску чекају 12 сати

Društvo

Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku čekaju 12 sati

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner