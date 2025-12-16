Još jedan grad daje jednokratnu pomoć penzionerima

Izvor:
Četvrtu godinu u nizu, s ciljem olakšavanja finansijskih troškova najstarijoj populaciji u praznično vrijeme, Grad Ljubuški je za sve penzionere s minimalnim primanjima uplatio 235.000 KM jednokratne novčane pomoći.
Uplati sredstava prethodilo je usvajanje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima Grada Ljubuškog povodom nadolazećeg Božića od strane Gradskog vijeća na inicijativu gradonačelnika Vedrana Markotića.
Pravo na podršku od 100 KM ostvarilo je ukupno 2.350 korisnika najniže isplaćene penzije u FBiH.
Navedeni iznos iz gradskog Budžeta penzionerima je uplaćen preko Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji će je korisnicima isplatiti uz penzije za mjesec decembar.
Osim pomoći od 235.000 KM, Grad Ljubuški u okviru finansijskih mogućnosti pruža i druge vidove podrške najstarijoj populaciji pa tako, na primjer, u saradnji s Udruženjem penzionera Ljubuški pokriva troškove sedmodnevne rehabilitacije korisnika.
