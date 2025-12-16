Logo
Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku čekaju 12 sati

Izvor:

ATV

16.12.2025

09:25

Теретњаци на улаз у Хрватску чекају 12 сати
Foto: ATV

Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju 12 časova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Teretnjaci na Šidu i Bezdanu čekaju četiri časa.

Na prelazima Kelebija i Sremska Rača čeka se do dva časa, a na Horgošu 90 minuta.

Društvo

Gužva na ovim graničnim prelazima

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila kao ni na naplatnim stanicama.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da je pod maglom skoro cijela Srbija uz apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da budu maksimalno oprezni u vožnji.

