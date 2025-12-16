Blokirani računi u domovima zdravlja zbog više od 10 miliona KM dugovanja

Računi domova zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču, Drvaru i livanjske Kantonalne bolnice blokirani su zbog nešto više od 10 miliona KM dugovanja za poreze i doprinose, te iz ovih ustanova upozoravaju da zbog novonastale situacije neće moći da pružaju zdravstvene usluge.

Resorno kantonalno ministarstvo zahtijeva da Poreska uprava Federacije BiH (FBiH) bez odgađanja obustavi sve postupke prinudne naplate i izvrši deblokadu računa zdravstvenih ustanova, prenose federalni mediji.

Blokada računa Kantonalne bolnice Livno i svih domova zdravlja je, kako je navedeno, uvedena zbog duga koji datira iz perioda od 1994. do 2008. godine, dok iz bolnice ističu da posljednje tri godine redovno izmiruje sve poreze i doprinose i da su dug uspjeli da smanje za oko 1,5 miliona KM.

Naglašavaju da su samo zdravstvene ustanove u Livanjskom kantonu u ovakvoj situaciji, dok druge ustanove širom FBiH godinama gomilaju dugove, ne rješavaju ih, a nisu blokirane.

Direktor Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković ističe da im ubrzo ističe i registracija sanitetskog vozila.

"Nećemo moći registovati vozilo i samim tim ugrožavamo najvažniju, hitnu medicinsku pomoć koja mora biti dostupna svakom stanovniku, kako Tomislavgrada, tako i cijelog kantona", kaže Živkovićeva.

Direktor Bolnice Livno Irena Periša navodi da su iscrpili sve resurse kada je riječ o nabavci lijekova, a da i ne govori o platama radnika.

Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Livanjskog kantona Dijana Novković Pećanac ističe da preuzimaju odgovornost i traže rješenja.

Uprkos zaključku Vlade FBiH od 5. decembra kojim se traži da se računi deblokiraju zbog naslijeđenih dugova iz perioda do 2008. godine, oni još nisu odblokirani.

Iz ovih ustanova i resornog ministarstva upozoravaju na već tešku situaciju u kojoj se nalaze, te da zbog novonastale situacije neće moći pružati zdravstvene usluge.

Računi domova zdravlja blokirani su od 12. novembra.