Logo
Large banner

Blokirani računi u domovima zdravlja zbog više od 10 miliona KM dugovanja

Izvor:

SRNA

16.12.2025

09:04

Komentari:

0
Блокирани рачуни у домовима здравља због више од 10 милиона КМ дуговања

Računi domova zdravlja u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču, Drvaru i livanjske Kantonalne bolnice blokirani su zbog nešto više od 10 miliona KM dugovanja za poreze i doprinose, te iz ovih ustanova upozoravaju da zbog novonastale situacije neće moći da pružaju zdravstvene usluge.

Resorno kantonalno ministarstvo zahtijeva da Poreska uprava Federacije BiH (FBiH) bez odgađanja obustavi sve postupke prinudne naplate i izvrši deblokadu računa zdravstvenih ustanova, prenose federalni mediji.

Blokada računa Kantonalne bolnice Livno i svih domova zdravlja je, kako je navedeno, uvedena zbog duga koji datira iz perioda od 1994. do 2008. godine, dok iz bolnice ističu da posljednje tri godine redovno izmiruje sve poreze i doprinose i da su dug uspjeli da smanje za oko 1,5 miliona KM.

RITE GACKO

Ekonomija

Zbog presude RiTE Gacku blokirani računi, ERS priskočio u pomoć

Naglašavaju da su samo zdravstvene ustanove u Livanjskom kantonu u ovakvoj situaciji, dok druge ustanove širom FBiH godinama gomilaju dugove, ne rješavaju ih, a nisu blokirane.

Direktor Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković ističe da im ubrzo ističe i registracija sanitetskog vozila.

"Nećemo moći registovati vozilo i samim tim ugrožavamo najvažniju, hitnu medicinsku pomoć koja mora biti dostupna svakom stanovniku, kako Tomislavgrada, tako i cijelog kantona", kaže Živkovićeva.

Direktor Bolnice Livno Irena Periša navodi da su iscrpili sve resurse kada je riječ o nabavci lijekova, a da i ne govori o platama radnika.

Ministar rada, zdravstva i socijalne zaštite Livanjskog kantona Dijana Novković Pećanac ističe da preuzimaju odgovornost i traže rješenja.

RITE GACKO

Ekonomija

Zbog presude RiTE Gacku blokirani računi, ERS priskočio u pomoć

Uprkos zaključku Vlade FBiH od 5. decembra kojim se traži da se računi deblokiraju zbog naslijeđenih dugova iz perioda do 2008. godine, oni još nisu odblokirani.

Iz ovih ustanova i resornog ministarstva upozoravaju na već tešku situaciju u kojoj se nalaze, te da zbog novonastale situacije neće moći pružati zdravstvene usluge.

Računi domova zdravlja blokirani su od 12. novembra.

Podijeli:

Tagovi:

FBiH

Domovi zdravlja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

2 sedm

0
Vakcina

Društvo

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

1 mj

0
Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Gradovi i opštine

Šeranić u Ugljeviku: Dom zdravlja stabilan, posvetićemo se problemima Centra za socijalni rad

1 mj

0
Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

Banja Luka

Sezona prehlada i gripa je počela: Glavni uzrok - oslabljen imunitet

2 mj

0

Više iz rubrike

Монаси са Хиландара често доживе дубоку старост: Без обзира на доба године, на трпези увијек имају једну намирницу

Društvo

Monasi sa Hilandara često dožive duboku starost: Bez obzira na doba godine, na trpezi uvijek imaju jednu namirnicu

1 h

0
Рођен је са мишићном дистрофијом, дуго носио тежак крст болести, а онда ријешио да се замонаши!

Društvo

Rođen je sa mišićnom distrofijom, dugo nosio težak krst bolesti, a onda riješio da se zamonaši!

1 h

0
Славимо два важна светитеља: Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље и спасење

Društvo

Slavimo dva važna svetitelja: Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje i spasenje

2 h

0
У Српској данас облачно и хладно вријеме

Društvo

U Srpskoj danas oblačno i hladno vrijeme

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner