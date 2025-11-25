Logo
Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

Izvor:

Kurir

25.11.2025

13:59

Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти
Foto: Unsplash

Nepoznate osobe dojavile su danas da se u Domu zdravlja Vranje nalaze bombe!

Rukovodstvo Zdravstvenog centra u Vranju saopštilo je da su danas dobili dojavu da su postavljene bombe u Domu zdravlja Vranje.

- Pacijenti i osoblje su odmah evakuisani iz zgrade. Pacijenti kojima je potrebna medicinska pomoć upućeni su u Prijemno trijažnu službu Opšte bolnice Vranje. O svemu ovome obaviješteni su nadležni organi. O narednim koracima javnost će biti blagovremeno obaviještena - stoji u saopštenju rukovodstva ZC Vranje.

