Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

Izvor:
Kurir
25.11.2025
13:59
Komentari:0
Nepoznate osobe dojavile su danas da se u Domu zdravlja Vranje nalaze bombe!
Rukovodstvo Zdravstvenog centra u Vranju saopštilo je da su danas dobili dojavu da su postavljene bombe u Domu zdravlja Vranje.
- Pacijenti i osoblje su odmah evakuisani iz zgrade. Pacijenti kojima je potrebna medicinska pomoć upućeni su u Prijemno trijažnu službu Opšte bolnice Vranje. O svemu ovome obaviješteni su nadležni organi. O narednim koracima javnost će biti blagovremeno obaviještena - stoji u saopštenju rukovodstva ZC Vranje.
