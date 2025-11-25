Automobil sletio u jezero, u toku akcija spasavanja dvije osobe

Vozilo u kom se nalaze dvije osobe navodno je sletjelo u jezero Međuvršje u blizini Čačka.

Prema prvim informacijama, do slijetanja vozila u jezero došlo je oko 12.30. sati.

Auto-moto Vozačke dozvole uskoro nevažeće, evo na koga se odnosi

Na lice mjesta upućene su vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka i to tri vatrogasca-spasioca.

Akcija spasavanja je u toku