Automobil sletio u jezero, u toku akcija spasavanja dvije osobe

Vozilo u kom se nalaze dvije osobe navodno je sletjelo u jezero Međuvršje u blizini Čačka.
Prema prvim informacijama, do slijetanja vozila u jezero došlo je oko 12.30. sati.
Na lice mjesta upućene su vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka i to tri vatrogasca-spasioca.
Akcija spasavanja je u toku
