Vodeći insajder otkrio stanje Nikole Jokića

07.01.2026

22:20

Komentari:

0
Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Vodeći američki NBA "insajder" Šams Čaranija donio je "svježe" informacije o povredi, odnosno oporavku Nikole Jokića.

Srpski centar doživio je ozbiljnu ekstenziju koljena u utakmici sa Majamijem 30. decembra, nakon čega je pregledom magnetnom rezonancom ustanovljeno da, srećom, nema mehaničkih oštećenja ligamenata.

Prema prvim procjenama, Jokić bi trebalo da uradi novi pregled četiri ned‌jelje nakon povrede, odnosno krajem januara, međutim u međuvremenu su iz Kolorada stigle nezvanične informacije da Denver Nagetsi neće žuriti s njegovim povratkom i da je moguća preventivna pauza do All Star vikenda. Odnosno, druge polovine februara.

Sudeći prema Čaranijinim saznanjima, trostruki MVP bi mogao da bude spreman za povratak i ranije (ako mu to bude dozvoljeno).

Денвер-честитка

Košarka

Denver Nagetsi čestitali Božić na ćirilici

"Nikola Jokić je praktično non-stop na rehabilitaciji, radi bukvalno na svakih nekoliko sati. Vježba sa tegovima, odrađuje kardio na biciklu, hladi koljeno i, prema informacijama koje imam, već je počeo sa laganim šutiranjem na terenu", ispričao je novinar mreže ESPN u svojoj emisiji.

"Nagetsi neće žuriti sa njegovim povratkom. On je i dalje udaljen nekoliko ned‌jelja od mogućeg povratka, pa se kao realan okvir pominje kraj ovog meseca. I dalje mora da izgradi pokretljivost – sprint, trčanje, promjene pravca – i to je nešto na čemu će se raditi u narednim nedeljama".

Istorijski gledano, Denver ima prilično negativan skor u rijetkim situacijama kada Jokić nije igrao, ali ove zime skor je polovičan. Bar za sada. Dva-dva, prenosi Sport Klub.

Tag:

Nikola Jokić

