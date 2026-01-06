Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

Izvor:
Košarkaši Denvera pobijedili su Filadelfiju 125:124 poslije produžetka, uprkos odsustvu brojnih povrijeđenih igrača.
Nikola Jokić je propustio i ovu utakmicu zbog povrede koljena, ali je prilično aktivno učestvovao u meču dijeleći savjete saigračima.
Jokić je praktično imao ulogu trenera i jednom prilikom kamere su ga uhvatile kako daje savjete Pejtonu Votsonu.
Očigledno zlata vrijedne savjete, jer je Votson odigrao jednu od najboljih partija i meč završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.
Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn 😤 Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kid pic.twitter.com/m9hic69ZlL— Tatiana (@Tatianaclinares) January 6, 2026
