Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

Nikola Jokić je propustio i ovu utakmicu zbog povrede koljena, ali je prilično aktivno učestvovao u meču dijeleći savjete saigračima.

Jokić je praktično imao ulogu trenera i jednom prilikom kamere su ga uhvatile kako daje savjete Pejtonu Votsonu.

Očigledno zlata vrijedne savjete, jer je Votson odigrao jednu od najboljih partija i meč završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.