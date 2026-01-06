Logo
Jokić nije igrao, a opet dominirao - VIDEO

ATV

06.01.2026

09:46

Јокић није играо, а опет доминирао - ВИДЕО
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Denvera pobijedili su Filadelfiju 125:124 poslije produžetka, uprkos odsustvu brojnih povrijeđenih igrača.

Nikola Jokić je propustio i ovu utakmicu zbog povrede koljena, ali je prilično aktivno učestvovao u meču dijeleći savjete saigračima.

Jokić je praktično imao ulogu trenera i jednom prilikom kamere su ga uhvatile kako daje savjete Pejtonu Votsonu.

Očigledno zlata vrijedne savjete, jer je Votson odigrao jednu od najboljih partija i meč završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Nikola Jokić

NBA

NBA liga

Denver Nagetsi

Denver

