Dodik: Porodica, vjera i ognjište nas sačuvali kroz vijekove

06.01.2026
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poželio je srećan i blagoslovljen Badnji dan i da u svakom domu bude mir, sloga i toplina, a u srcima vjera i nada.
"Na Badnji dan podsjećamo se onoga što nas je sačuvalo kroz vijekove - porodica, vjera i ognjište", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Rođenje Isusa Hrista - Božić.
