Dodik: Porodica, vjera i ognjište nas sačuvali kroz vijekove

Izvor:

ATV

06.01.2026

09:19

Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poželio je srećan i blagoslovljen Badnji dan i da u svakom domu bude mir, sloga i toplina, a u srcima vjera i nada.

"Na Badnji dan podsjećamo se onoga što nas je sačuvalo kroz vijekove - porodica, vjera i ognjište", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Rođenje Isusa Hrista - Božić.

Tagovi:

Milorad Dodik

Badnji dan

Božić

