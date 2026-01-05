Šta bi se desilo kada bi u SAD pokušali što pokušavaju sa 9. januarom

Nijemac Kristijan Šmit i krnji ustavni sud BiH uporno pokušavaju Srbima u Repubici Srpskoj da zabrane i ospore 9. januar.

Uprkos tome, u Srpskoj će i ove godine biti obilježen dan Republike Srpske.

Međutim, postavlja se pitanje, "šta bi se desilo kada bi, na primjer, Donaldu Trampu neko pokušao da zabrani obilježavanje 4. jula u Americi?".

Odgovor na to pitanje za ATV je dao Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoja i blizak saradnik Donalda Trampa.

"Nezamislivo je da to bude kriminalizovano od strane jednog Nijemca kojeg niko nije izabra", rekao je Blagojević komentarišući udare na 9. januar, a potom se osvrnuo šta bi se desilo kada bi se slično pokušalo u Americi.

"Kada bi neko iz druge države, na primjer iz Kanade, rekao Trampu da ne smije da se slavi Dan nezavisnosti 4. jul, Republici Srpskoj je 9. januar ono što je Americi 4. jul, i to nikada ne bismo dozvolili", naglasio je Blagojević.

Istakao je da je upravo to uradio i Milorad Dodik, suprotstavio se tim nasrtajima.

"To je uradio vaš predsjednik, po određenu cijenu. Podnio je političku žrtvu zbog toga. Nadamo se privremenu žrtvu da bismo imali stabilnu situaciju ovdje", naglasio je Blagojević za ATV.

On smatra da treba ukinuti OHR i da BiH treba da se vrati Dejtonskom sporazumu.

Blagojević je za ATV govorio o geopolitičkoj situaciji, stanju u BiH, a otkrio je i zašto se Tramp divi Srbima.

