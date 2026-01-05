Logo
Large banner

Šta bi se desilo kada bi u SAD pokušali što pokušavaju sa 9. januarom

Izvor:

ATV

05.01.2026

22:23

Komentari:

0
Шта би се десило када би у САД покушали што покушавају са 9. јануаром
Foto: ATV

Nijemac Kristijan Šmit i krnji ustavni sud BiH uporno pokušavaju Srbima u Repubici Srpskoj da zabrane i ospore 9. januar.

Uprkos tome, u Srpskoj će i ove godine biti obilježen dan Republike Srpske.

Međutim, postavlja se pitanje, "šta bi se desilo kada bi, na primjer, Donaldu Trampu neko pokušao da zabrani obilježavanje 4. jula u Americi?".

Odgovor na to pitanje za ATV je dao Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoja i blizak saradnik Donalda Trampa.

"Nezamislivo je da to bude kriminalizovano od strane jednog Nijemca kojeg niko nije izabra", rekao je Blagojević komentarišući udare na 9. januar, a potom se osvrnuo šta bi se desilo kada bi se slično pokušalo u Americi.

Трамп-Доналд-09062025

Republika Srpska

Zašto se Donald Tramp divi Srbima: Za ATV otkrio Rod Blagojević

"Kada bi neko iz druge države, na primjer iz Kanade, rekao Trampu da ne smije da se slavi Dan nezavisnosti 4. jul, Republici Srpskoj je 9. januar ono što je Americi 4. jul, i to nikada ne bismo dozvolili", naglasio je Blagojević.

Istakao je da je upravo to uradio i Milorad Dodik, suprotstavio se tim nasrtajima.

"To je uradio vaš predsjednik, po određenu cijenu. Podnio je političku žrtvu zbog toga. Nadamo se privremenu žrtvu da bismo imali stabilnu situaciju ovdje", naglasio je Blagojević za ATV.

On smatra da treba ukinuti OHR i da BiH treba da se vrati Dejtonskom sporazumu.

Blagojević je za ATV govorio o geopolitičkoj situaciji, stanju u BiH, a otkrio je i zašto se Tramp divi Srbima.

Kompletan intervju pogledajte u video prilogu u nastavku.


Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Republika Srpska

Rod Blagojević

deveti januar

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Republika Srpska

Zašto se Donald Tramp divi Srbima: Za ATV otkrio Rod Blagojević

1 h

0
Род Благојевић

Republika Srpska

Rod Blagojević za ATV: Dodik podnio žrtvu, ukidanje sankcija značajan korak

2 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

5 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

23

00

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

22

57

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

22

57

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

22

55

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner