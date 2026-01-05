Zašto se Donald Tramp divi Srbima: Za ATV otkrio Rod Blagojević

Gost prvog ovogodišnjeg ATV intervjua bio je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoja i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

Blagojević je za ATV govorio o geopolitičkoj situaciji, Danu Republike Srpske, ukidanju sankcija Miloradu Dodiku i brojnim drugim stvarima.

Između ostalog, otkrio je i šta Tramp misli o Srbima, ali i naglasio da su Bil Klinton i američka administracija 90-ih godina učinile veliku nepravdu prema Srbima.

Kako kaže, to posebno pogađa jer su upravo Srbi bili veliki saveznici SAD u dva svjetska rata.

"Klinton i njegova vlada u to vrijeme su odlučili da podrže stranu koja je bila protiv nas u oba svjetska rata", rekao je Blagojević za ATV.

Istakao je da aktuelni predsjednik SAD Donald Tramp drukčije vidi stvari.

"Tramp je drugačiji, ima jako drugačiji pogled na svijet. Znam zasigurno da se on divi Srbima jer su oni borben narod. Znam da ima divljenja prema predsjedniku Dodiku", istakao je Blagojević za ATV.

Kompletan intervju pogledajte u video prilogu u nastavku: