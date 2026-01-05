Logo
Large banner

Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

Izvor:

ATV

05.01.2026

18:06

Komentari:

0
Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić rekla je da je Ministarstvo u stalnom kontaktu sa predstavnicima udruženja mljekara i sa proizvođačima i da se aktivno traži rješenje za problem usljed poremećaja na svjetskom tržištu i najave najvećeg otkupljivača mlijeka u Srpskoj "Mlijekoprodukta" da će smanjiti količine mlijeka za otkup.

Kuzmićeva je poručila da se mora naći način da se pomogne mljekarima.

zajednicke institucije

BiH

Ministarstvo traži pomoć EU zbog moguće opasnosti u Hercegovini

"Tu se moraju uključiti i otkupljivači, ali i trgovinski lanci. Ovom prilikom još jednom apelujemo i da naše stanovništvo kupuje domaće, da i tako svi damo mali doprinos u rješavanju trenutnih tržišnih viškova koji opterećuju i 'Mlijekoprodukt' i naše farmere", navela je Kuzmićeva reagujući na današnje (5. januara) mirne proteste proizvođača mlijeka u Republici Srpskoj zbog niske otkupne cijene mlijeka.

Ona je podsjetila da je samo ove godine po osnovu premije za mlijeko isplaćeno oko 32 miliona KM i da je ovaj sektor najstabilniji i sa redovnim mjesečnim isplatama premija.

П8 - Посејдон

Svijet

Trampov špijunski avion misteriozno kružio oko važnog čvorišta

"Svi sektori poljoprivredne proizvodnje u Srpskoj u prosjeku bilježe rast od 17 odsto. Rast bilježi i proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj i samo za posljednje dvije godine proizvedeno je za 14 miliona litara mlijeka više u odnosu na 2023. godinu, i to su podaci koju mogu da nas raduju", navela je Kuzmićeva.

Kuzmićeva je istakla da je u posljednjih sedam godina za podsticaje u mljekarstvu isplaćeno više od 300 miliona KM, te da mljekari u Republici Srpskoj koriste oko 40 podsticajnih mjera, propisanih u Pravilniku o podsticajima, koja je jedna od najznačajnijih koju nemaju farmeri u Federaciji BiH, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

"Premija po muznom grlu ove godine iznosila je 330 KM po grlu", podsjetila je Kuzmićeva.

Govoreći o zahtjevima za većim agrarnim budžetom, Kuzmićeva je istakla da je budžet u 2026. godini ostao na nivou od veoma respektabilnih 180 miliona KM, ali da bi on, uz projekte koji su dogovoreni sa Svjetskom bankom, mogao porasti i na 230 do 240 miliona KM.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Arena Zagreb zabranila korištenje ustaških simbola i pokliča

Ona je poručila da mljekari treba da znaju da će imati podršku i Vlade i resornog ministarstva, kao i do sada, i da je Ministarstvo na istoj strani sa mljekarima, te da će učestvovati zajedno sa mljekarima u kreiranju mjera koje će pomoći svim vidovima proizvodnje.

Podijeli:

Tagovi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

mljekarstvo

Poljoprivrednici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ходање по снијегу

Savjeti

Smanjite rizik od povreda: Evo kako pravilno hodati po ledu

1 h

0
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Region

Potop u Hrvatskoj: Ovi gradovi su pod vodom

2 h

0
Без струје тренутно више од 40.000 грађана

BiH

Bez struje trenutno više od 40.000 građana

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Dva udesa u Banjaluci u par stotina metara

2 h

0

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

4 h

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Republika Srpska

Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

4 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

4 h

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Republika Srpska

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner