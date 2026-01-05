Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić rekla je da je Ministarstvo u stalnom kontaktu sa predstavnicima udruženja mljekara i sa proizvođačima i da se aktivno traži rješenje za problem usljed poremećaja na svjetskom tržištu i najave najvećeg otkupljivača mlijeka u Srpskoj "Mlijekoprodukta" da će smanjiti količine mlijeka za otkup.

Kuzmićeva je poručila da se mora naći način da se pomogne mljekarima.

BiH Ministarstvo traži pomoć EU zbog moguće opasnosti u Hercegovini

"Tu se moraju uključiti i otkupljivači, ali i trgovinski lanci. Ovom prilikom još jednom apelujemo i da naše stanovništvo kupuje domaće, da i tako svi damo mali doprinos u rješavanju trenutnih tržišnih viškova koji opterećuju i 'Mlijekoprodukt' i naše farmere", navela je Kuzmićeva reagujući na današnje (5. januara) mirne proteste proizvođača mlijeka u Republici Srpskoj zbog niske otkupne cijene mlijeka.

Ona je podsjetila da je samo ove godine po osnovu premije za mlijeko isplaćeno oko 32 miliona KM i da je ovaj sektor najstabilniji i sa redovnim mjesečnim isplatama premija.

Svijet Trampov špijunski avion misteriozno kružio oko važnog čvorišta

"Svi sektori poljoprivredne proizvodnje u Srpskoj u prosjeku bilježe rast od 17 odsto. Rast bilježi i proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj i samo za posljednje dvije godine proizvedeno je za 14 miliona litara mlijeka više u odnosu na 2023. godinu, i to su podaci koju mogu da nas raduju", navela je Kuzmićeva.

Kuzmićeva je istakla da je u posljednjih sedam godina za podsticaje u mljekarstvu isplaćeno više od 300 miliona KM, te da mljekari u Republici Srpskoj koriste oko 40 podsticajnih mjera, propisanih u Pravilniku o podsticajima, koja je jedna od najznačajnijih koju nemaju farmeri u Federaciji BiH, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

"Premija po muznom grlu ove godine iznosila je 330 KM po grlu", podsjetila je Kuzmićeva.

Govoreći o zahtjevima za većim agrarnim budžetom, Kuzmićeva je istakla da je budžet u 2026. godini ostao na nivou od veoma respektabilnih 180 miliona KM, ali da bi on, uz projekte koji su dogovoreni sa Svjetskom bankom, mogao porasti i na 230 do 240 miliona KM.

Region Arena Zagreb zabranila korištenje ustaških simbola i pokliča

Ona je poručila da mljekari treba da znaju da će imati podršku i Vlade i resornog ministarstva, kao i do sada, i da je Ministarstvo na istoj strani sa mljekarima, te da će učestvovati zajedno sa mljekarima u kreiranju mjera koje će pomoći svim vidovima proizvodnje.