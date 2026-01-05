Dva udesa u Banjaluci u par stotina metara

U Banjaluci je u poslijepodnevnim satima došlo do dva udesa u svega nekoliko stotina metara.

Jedan udes se desio na mostu u naselju Derviši kod kafića "Koko", javljaju očevici.

Do druge nezgode došlo je u blizini marketa "Kort".

Za sada nema informacija da li je neko u ovim nezgodama povrijeđen, a vozači javljaju da su se stvorile gužve.

Takođe, nije poznato ni pod kojim okolnostima je došlo do udesa.