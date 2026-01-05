Logo
Large banner

Dva udesa u Banjaluci u par stotina metara

Izvor:

ATV

05.01.2026

17:33

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

U Banjaluci je u poslijepodnevnim satima došlo do dva udesa u svega nekoliko stotina metara.

Jedan udes se desio na mostu u naselju Derviši kod kafića "Koko", javljaju očevici.

Do druge nezgode došlo je u blizini marketa "Kort".

pasulj grah sc yt

Zanimljivosti

Zašto se na Badnje veče jede baš pasulj?

Za sada nema informacija da li je neko u ovim nezgodama povrijeđen, a vozači javljaju da su se stvorile gužve.

Takođe, nije poznato ni pod kojim okolnostima je došlo do udesa.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Region

Stravičan sudar, ima mrtvih i povrijeđenih

2 h

0
У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Društvo

U narednim danima temperatura do -17: Čeka nas ledeni Božić

2 h

0
Берлин без струје и гријања

Svijet

Oko 30.000 stanovnika Berlina bez struje i grijanja

2 h

0
Рада Манојловић улази у ријалити Елита

Scena

Rada Manojlović ulazi u rijaliti Elita

2 h

0

Više iz rubrike

Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

3 h

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Hronika

Ocu i sinu osam godina zatvora za razbojništvo u Gradišci

4 h

0
нестао Цвијан Симић

Hronika

Iz hotela otišao u nepoznatom pravcu: Oglasila se policija o nestanku Simića

5 h

0
Укинута пресуда бившем премијеру Српске, очекује га ново суђење!

Hronika

Ukinuta presuda bivšem premijeru Srpske, očekuje ga novo suđenje!

5 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner