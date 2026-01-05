Rada Manojlović ulazi u rijaliti Elita

Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!

Popodnevni božićni ručak u Bijeloj kući biće poslužen 7. januara, a takmičari ni ne slute ko će taj dan pjevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike "Elite" pjesmom će razgaliti popularna pjevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari u Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bijele kuće.

Jelena Karleuša pjevala za Novu

Podsjećamo, pjevačica Jelena Karleuša pjevala je u Eliti 9 za doček Nove godine.

Učesnicima su tada popadale vilice, a JK je napravila atmosferu kakvu u rijalitiju nismo vidjeli za svih devet sezona.