Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

Pjevačica Jelena Karleuša prisjetila se zajedničkog nastupa sa kolegom Acom Lukasom, kada je tokom snimanja zapaljen studio "Grand" produkcije.

Karleuša je u novu godinu ušla zajedno sa učesnicima rijaliti programa "Elita 9", kojima je priredila spektakularan nastup.

Poznata po ekscentričnim i efektnim nastupima, otkrila je detalje jednog od svojih najzapaženijih - finala "Zvezda Granda" 2017. godine.

Jelena i Aca su tada premijerno izveli duetsku pjesmu "Bankina", a nastup u kojem su dominirali efekti vatre i vode pamti se i danas.

"Tada sam zapalila studio, a zatim ga i polila vodom. Sve je bilo potpuno uništeno, ali pošto je bio posljednji dan snimanja, dobila sam dozvolu od Saše Popovića. Studio je tada vrijedio oko 300–400 hiljada evra. Plamen je bio toliko jak da se plastika iskrivila, a potom smo pustili i kišu, čime smo dodatno sve oštetili. Čak mi se i rep kose zahvatio plamenom, ali imali smo samo jedan pokušaj i nismo mogli da ponavljamo", ispričala je Karleuša za K1.