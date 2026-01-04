Logo
Large banner

Nije im suđeno: Ovi znakovi nikako ne idu zajedno

Izvor:

Indeks

04.01.2026

17:30

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Iako se često kaže da se suprotnosti privlače, u stvarnosti to ne znači uvijek skladan odnos. Neki horoskopski parovi mogu imati snažnu hemiju na početku, ali vremenom postaje jasno da njihove razlike stvaraju više problema nego uzbuđenja.

Različiti pogledi na život, komunikaciju i emocije često ih dovode do nesporazuma koje je teško premostiti. Prema astrolozima, upravo su ovi parovi među onima koji se najčešće nađu u odnosima bez dugoročnog potencijala, prenosi Indeks.

Ovan i Rak

Ovnovi i Rakovi rijetko uspijevaju pronaći zajednički ritam. Ovnovi vole brzinu, akciju i otvoren pristup, dok Rakovi traže sigurnost, emocije i stabilnost. Ono što Ovnovima d‌jeluje kao iskrenost, Rakovima često zvuči grubo i bezosjećajno.

Vremenom se Ovnovi osjećaju sputanim Rakovom potrebom za stalnim emocionalnom potvrdom, dok Rakovi imaju dojam da njihove potrebe nisu shvaćene ozbiljno. Ovaj odnos često se pretvara u borbu između impulsivnosti i osjetljivosti, bez jasnog rješenja

Blizanci i Škorpije

Blizanci i Škorpije su oboje intenzivni, ali upravo to postaje glavni izvor problema. Blizanci vole slobodu, raznolikost i jednostavnu komunikaciju, dok Škorpioni traže dubinu, potpunu posvećenost i emocionalnu ekskluzivnost. Razlike u pristupu vezi brzo dolaze do izražaja.

Blizanci se osjećaju sputanim Škorpijinom potrebom za kontrolom, dok Škorpije Blizance doživljavaju kao nepouzdane i površne. Nepovjerenje, ljubomora i nerazumijevanje često obilježavaju ovaj odnos, čineći ga emocionalno iscrpljujućim za obje strane.

Lav i Jarac

Lavovi i Jarčevi teško se usklađuju jer oboje žele voditi, ali na potpuno različite načine. Lavovi traže pažnju, priznanje i emocionalnu potvrdu, dok Jarčevi naglasak stavljaju na odgovornost, rezultate i dugoročne ciljeve. Njihove vrijednosti često se ne susreću na istoj tački.

Lavovi Jarčeve doživljavaju kao hladne i pretjerano ozbiljne, dok Jarčevi Lavove smatraju neodgovornim ili previše fokusiranim na sebe. Umjesto međusobne podrške, odnos se često pretvara u dokazivanje, što s vremenom iscrpljuje obje strane.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Умор главобоља

Zanimljivosti

Psiholozi otkrivaju zašto nam se januar čini kao najduži mjesec u godini

4 h

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Zanimljivosti

Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!

5 h

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Zanimljivosti

Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

9 h

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner