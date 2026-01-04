Šta nam zvijezde donose danas?

OVAN

Danas nemojte da sjedite kod kuće. Ovo je dan kada treba da budete u pokretu, jer ćete se susresti sa mnogo zanimljivih ljudi i ostvariti poznanstva koja se mogu pokazati veoma važnim. Ako ste zainteresovani za nekoga, sada je pravi trenutak za kontakt.

BIK

Pred vama je fenomenalan dan. Od ranog jutra osjećaćete se kao da možete osvojiti svijet. Prema svemu sudeći, najbolje ćete funkcionisati u društvu članova porodice i prijatelja, pa upravo njima posvetite svoje vrijeme.

BLIZANCI

Osjećate se neuporedivo bolje nego tokom protekle sedmice. Polako shvatate da ste možda previše paničili i nepotrebno se opterećivali pojedinim situacijama. Uz sve to, kontakt sa jednom osobom koja vam je veoma važna dodatno će vam uljepšati dan.

RAK

Sa tranzitnim, a uz to i punim Mjesecom u vašem znaku, ovaj dan treba iskoristiti isključivo za održavanje dobrog raspoloženja i kontakt sa onima koje volite. Obavezno izađite i družite se – dobar provod je zagarantovan.

LAV

Konačno ste pronašli potreban unutrašnji mir. Ipak, nemojte prespavati dan. Najbolje ćete se osjećati ako budete aktivni, ako se budete družili ili izašli sa prijateljima. Danas možete realizovati i neke planove sa voljenom osobom.

DJEVICA

Dan u kojem možete stići da završite sve što ste isplanirali, a planirali ste zaista mnogo toga. Nemate namjeru da sjedite kod kuće, već da se družite i budete u društvu osoba koje su vam drage. Očekuju vas i zanimljive, podsticajne društvene obaveze.

VAGA

Moguće je da su vaši planovi danas prilično veliki i da se pitate da li ćete uspjeti sve da ih ostvarite, ali s obzirom na to kako se osjećate, energije će vam sigurno biti dovoljno. Najbolje ćete se provesti u kontaktu sa prijateljima.

ŠKORPIJA

Pravi je trenutak da provedete što više vremena sa voljenom osobom, jer se sve nesuglasice iz prethodnog perioda mogu riješiti veoma brzo. Oboje ste raspoloženi za laku i otvorenu komunikaciju – iskoristite to.

STRIJELAC

Vaše obaveze danas su vezane isključivo za prijatelje, ljubav i odnose svake vrste. Željećete da se u potpunosti posvetite osobama koje su vam mile i vrijeme ćete provesti u opuštenoj i veseloj atmosferi.

JARAC

Pred vama je zaista divan dan. Osjećate se vedro i raspoloženje vam je na visokom nivou. Imaćete želju da lutate, budete u kontaktu sa dragim ljudima, izađete i dobro se zabavite. Zračićete pozitivnom energijom, a moguće je i pokretanje zanimljivih emotivnih priča.

VODOLIJA

Danas ćete prije svega poželjeti da jedan dio dana posvetite odmoru i opuštanju. Nakon toga ćete bez žurbe napraviti plan aktivnosti, a ostatak vremena najvjerovatnije provesti u druženju sa prijateljima ili sa emotivnim partnerom.

RIBE

Bićete okruženi ljudima koji će se truditi da vam poprave raspoloženje, ali će to danas ići nešto teže. Niste u padu niti lošoj fazi – prethodna sedmica vas je jednostavno iscrpila. Najviše bi vam prijalo da se malo povučete i posvetite sebi.