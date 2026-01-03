Logo
Tri znaka horoskopa su na udaru karme: Stiže naplata za sve što su radili

03.01.2026

12:10

horoskop astrologija
Foto: Pexels

Ako ste spremni da se suočite sa istinom, ovo je trenutak za novi početak – 3 horoskopska znaka trpe jak udar karme i snose posljedice za svoja d‌jela.

Koliko puta ste se zapitali da li pravda zaista postoji i kada će oni koji su povrijedili druge konačno snositi posljedice?

Univerzum ima svoj ritam, a sada je trenutak kada se računi poravnavaju. Ne radi se o osveti, već o kosmičkom balansu – lekcije koje smo do sada ignorisali sada postaju neizbježne. Ovo je vrijeme suočavanja i duhovnog čišćenja.

Prema horoskopu, kada se planete, predvođene strogim Saturnom, poravnaju u izazovne aspekte, stari dugovi dolaze na naplatu. Neki znakovi Zodijaka neće imati priliku za nove početke – sada je vrijeme da zatvore stara poglavlja i preuzmu odgovornost za svoje postupke.

Blizanci – riječi se vraćaju

Ako ste Blizanci, pazite šta govorite. Svaka dvoličnost, svako ogovaranje sada se vraća poput bumeranga. Tajne koje ste čuvali, manipulacije i nepromišljene riječi sada dolaze na naplatu – kroz gubitak kontakta sa važnim ljudima ili otkrivanje onoga što ste dugo skrivali.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Prva sedmica januara donosi bogatstvo i uspjeh: Ovi znakovi su miljenici sudbine

Karma udara neočekivano, ali pravedno. Vi ste jedan od 3 horoskopska znaka koja se u vrijeme praznika suočavaju sa izazovima.

Škorpija – emocionalni dugovi

Škorpije, vaše emocije više nisu samo vaša prednost – one su ogledalo. Povrede koje ste nanijeli drugima sada vam se vraćaju. Osjetićete težinu svojih postupaka kroz gubitak kontrole i introspektivne udarce. Lekcija je jasna: prava moć leži u empatiji, a ne u dominaciji. Vi ste jedan od 3 horoskopska znaka koja se u vrijeme praznika suočavaju sa izazovima.

Jarac – ambicija ima cijenu

Jarčevi, vaša ambicija i disciplina sada se testiraju. Svaka prečica koju ste koristili, svaka hladnoća prema saradnicima ili partnerima, sada staje na put vašem uspjehu. Saturn uči da uspjeh koji nije zasnovan na ljudskosti nije pravi uspjeh – ovo je lekcija poniznosti koja se ne zaboravlja lako. Vi ste jedan od 3 horoskopska znaka koja se u vrijeme praznika suočavaju sa izazovima.

Kako da prepoznate da ste u procesu karmičkog čišćenja?

Ponavljanje obrazaca: Srećete iste situacije i ljude dok ne naučite lekciju.

Neočekivani gubici: Ljudi i stvari koje vam ne služe prirodno izlaze iz života.

Intenzivni snovi: Podsvijest šalje jasne poruke o prošlim greškama, prenosi Sensa.

Horoskop

astrologija

karma

