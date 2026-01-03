Logo
Vjerovanje za prvi snijeg u godini: Danas obavezno treba ovo uraditi

Ona

03.01.2026

10:59

Вјеровање за први снијег у години: Данас обавезно треба ово урадити
Foto: Unsplash

Prvi snijeg u godini za naše pretke nije bio samo meteorološki događaj, on je imao duboko simboličko i prognostičko značenje. U vrijeme prije vremenskih prognoza, ljudi su osluškivali prirodu i tumačili znakove koji bi im nagovještavali da li će godina biti mirna, plodna ili nemirna. Jedno od najvažnijih prirodnih predskaza bilo je upravo pojava prvog snijega u godini i način na koji se on pojavi.

U starim srpskim seoskim vjerovanjima, prvi snijeg se posmatrao vrlo ozbiljno. Stariji ljudi su odmah rano ujutru izlazili napolje da pogledaju kako snijeg stoji - da li je mekan, dubok ili se brzo topi, jer se na osnovu toga tumačilo kakva će godina biti.

Prema tim predanjima: Ako snijeg padne tiho i ostane do zore, vjerovalo se da zima i naredna godina donose stabilnost i pošten život.

Ako prvi snijeg pada uz jak vjetar i brzo se topi, to je znak da će godina biti nemirna i puna promjena.

Ako se snijeg zaglavi na krovu kuće, vjerovalo se da će dom biti pun života i obilja.

Ako prvi snijeg ostane samo na putu, govorilo se da će biti više putovanja, ali i rastanaka.

Stariji ljudi su čak imali običaj da prvi koji ustane ujutru stane u snijeg, posluša kako škripi pod nogama i na osnovu tog zvuka procijeni kakav je put pred ljudima.

Vjerovanje koje liječi i donosi zdravlje

U nekim dijelovima Balkana vjerovalo se da prvi snijeg ima i ljekovitu moć. Stariji narodi su vjerovali da treba izaći u snijeg i umiti se njime kada se pojavi po prvi put - to bi, prema njima, donijelo zdravlje tokom cijele zime i spriječilo glavobolju.

Ovaj čin se u mnogim selima posmatrao kao ritual čišćenja tijela i duha, povezujući snijeg sa svježinom, čistoćom i obnovom.

Prvi snijeg i sudbina djeteta

U mnogim kulturama postoji vjerovanje da dijete rođeno na prvi snijeg nosi posebnu simboliku. Iako se ti koncepti razlikuju širom svijeta, zajednička tema je da je rođenje u prvom snijegu znak posebne sudbine i unutrašnje snage.

Prema popularnim tumačenjima:

Snijeg se često smatra simbolom čistoće, nove energije i početka, i ako se dijete rodi pod tim uslovima, vjeruje se da će u životu imati jasnu putanju i stabilnu sudbinu.

Snijeg na rođendan se u nekim kulturama vezuje i za dug, srećan i zdrav život, kao i za neka unutrašnja obilježja mudrosti i smirenosti.

Ovakva vjerovanja se ne baziraju na naučnim činjenicama, ali u mnogim porodicama i dalje imaju sentimentalnu i tradicionalnu vrednost.

Simbolika snijega kroz vijekove

U narodu se prvi snijeg posmatrao i kroz druge znakove prirode:

Škripa snijega pod nogama simbolizuje čvrst i iskren život.

Brzo topljenje snijega nije se gledalo samo kao vremenski fenomen, već kao gustina duha i promjenljivost sudbine.

Vjerovalo se i da svaki oblik snijega može biti poruka prirode i da ga treba oslušnuti sa pažnjom ako želite da razumijete šta vas očekuje.

Danas se sve rjeđe pridaje toliko pažnje narodnom vjerovanju o prvom snijegu, ali među starijim generacijama i dalje se prenose priče o tome kako je prvi snijeg nekada bio znak i za vrijeme, i za sudbinu ljudi.

Komentari (0)
