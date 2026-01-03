Logo
Autobus se prevrnuo pored puta, policija istražuje uzrok nesreće

Izvor:

Telegraf

03.01.2026

09:55

Komentari:

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће
Foto: Tanjug

Putnički autobus sletio je sa puta u Novoj Pazovi, kod isključenja za Stare Banovce.

Na fotografijama se vidi kako je autobus nakon izlijetanja sa kolovoza ostao da "leži" na boku u jakru pored puta.

Zdravlje

Efikasnost ruske vakcine protiv melanoma više od 90 odsto

Kako Telegraf.rs saznaje, u nesreći nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Policija sprovodi istragu kako bi se utvrdilo kako je tačno došlo do nesreće.

Komentari (0)
