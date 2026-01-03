Autobus se prevrnuo pored puta, policija istražuje uzrok nesreće

Putnički autobus sletio je sa puta u Novoj Pazovi, kod isključenja za Stare Banovce.

Na fotografijama se vidi kako je autobus nakon izlijetanja sa kolovoza ostao da "leži" na boku u jakru pored puta.

Kako Telegraf.rs saznaje, u nesreći nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Policija sprovodi istragu kako bi se utvrdilo kako je tačno došlo do nesreće.