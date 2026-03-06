Potvrđena optužnica zbog ispadanja radnika iz korpe

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv L.L. (2000), D. L. (1959), M.M. (1978) svi iz Trebinja, te pravnih lica "Tara Elektorinžinjering" d.o.o. Trebinje i AD "Komunalno“ Trebinje, zbog sumnje da su počinili krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti , odnosno krivično djelo Nepreduzimanje mjera zaštite na radu, a koja je optužnica potvrđena od strane Osnovnog suda u Trebinju.

Optužnica se odnosi na slučaj iz septembra prošle godine kada su dva radnika ispala iz korpe prilikom čega su teže povrijeđeni.

Optužnicom se L.L. stavlja na teret da je nehatno, opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ljudi usljed čega je nastupila teška tjelesna povreda kod više lica, na način da je kao radnik firme "Tara“ d.o.o. Trebinje po nalogu odgovornog lica, započeo upravljanje teretnim motornim vozilom sa nadograđenom konstrukcijom za podizanje tereta (hidrauličnom zglobnom dizalicom sa korpom), svjestan da nije osposobljen za upravljanje istom, te protivno uputama proizvođača, u korpi dizalice podigao oštećene K.D. i M.Z. na visinu od 360 centimetara od tla, usljed čega je došlo do pucanja oslonca korpe usljed preoptrećenja, a kojom su prilikom oštećeni zadobili teške tjelesne povrede, čime je osumnjičeni L.L. počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. u vezi sa stavom 3. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

D.L. se tereti da je, istog dana, kao direktor u "Tara Elektroinžinjering“ nehatno, nečinjenjem i nepostupanjem po propisima izazvao opasnost po život ljudi, usljed čega je nastupila teška tjelesna povreda kod više lica, čime je kao odgovorno lice počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. u vezi sa stavom 2, 4. i 6. KZ RS.

Optužnicom se tereti i pravno lice "Tara Inžinjering“ doo Trebinje, jer su njegovi rukovodeći i nadzorni organi, propustili da obezbijede nadzor nad zakonitošću rada u okviru privrednog društva, čime su omogućili izvršenje protipravne radnje, što je izazvalo opasnost po život ljudi, čime bi ovo pravno lice počinilo krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 1. u vezi sa članom 105. stav 4. i članom 106. isto Zakona.

M.M. je optužen što se, kao direktor u akcionarskom društvu "Komunalno“ Trebinje, nečinjenjem, svjesno nije pridržavao zakonskih propisa u mjerama zaštite na radu usljed čega je nastupila opasnost za život i zdravlje radnika na radnom mjestu, čime bi kao odgovorno lice počinio krivično djelo Nepreduzimanje mjera zaštite na radu iz člana 214. stav 1. KZ RS.

Optužnicom se, takođe, tereti i pravno lice "Komunalno“ AD Trebinje što su njegovi rukovodeći i nadzorni organi, propustili nadzor nad zakonitošću rada u okviru privrednog društva, te omogućili izvršenje protipravne radnje, što je izazvalo opasnost po život ljudi te, čime bi pravno lice počinilo krivično djelo Nepreduzimanje mjera zaštite na radu iz člana 214. stav 1. KZ Republike Srpske.