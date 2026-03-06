Težak udes: Majka gurala kolica, na njih naletjelo auto

06.03.2026
22:00
Komentari:0
U Smederevu je danas oko 18 časova u saobraćajnoj nezgodi povrijeđena majka sa djetetom i još jedna žena.
Prema prvim informacijama vozač je zakačio dvije žene, od kojih je jedna gurala kolica, i udario u mesaru.
Vozač (32) je priveden u policiju i osumnjičen za izvršenje krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Smederevu.
Dvije žene i beba su zadobili lake tjelesne povrede.
(Tanjug)
