Težak udes: Majka gurala kolica, na njih naletjelo auto

06.03.2026

22:00

Foto: ATV

U Smederevu je danas oko 18 časova u saobraćajnoj nezgodi povrijeđena majka sa djetetom i još jedna žena.

Prema prvim informacijama vozač je zakačio dvije žene, od kojih je jedna gurala kolica, i udario u mesaru.

Vozač (32) je priveden u policiju i osumnjičen za izvršenje krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Smederevu.

Dvije žene i beba su zadobili lake tjelesne povrede.

(Tanjug)

