Nova tragedija: Poginuo pješak u Doboju!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na području Doboja poginuo je pješak, saopšteno je iz policije.

Kako navode iz policije do nesreće je došlo oko 14:40 časova.

"Na magistralnom putu na području grada Doboja, danas 05.03.2026. godine, oko 14,40 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Mercedes“ kojim je upravljalo lice inicijala H.B. sa područja opštine Tešanj, FBiH, i pješak lice inicijala D.Č. sa područja grada Doboja koje je tom prilikom smrtno stradalo na licu mjesta", saopšteno je iz PU Doboj.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.