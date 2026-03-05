Mračna pozadina zločina u Senti: Muškarac nagovorio tinejdžera (15) da presudi starici!

Izvor:
Srbija danas
05.03.2026
18:14
Komentari:0
Danas je uhapšen muškarac (27) iz Sente, a prethodno i maloljetnik (15) zbog ubistva penzionerke (78) u tom mjestu. Kako se sumnja, muškarac (27) je nagovorio maloljetnika da ubije nesrećnu ženu i uzme joj veću količina novca, koji su kasnije podijelili.
Ubijena penzionerka je živjela sama u kući u Senti. Prema saznanjima od dobro obavještenog izvora bliskog istrazi, osumnjičeni muškarac je stariji brat djevojke koja je živjela kao podstanarka kod bake. Sa nekoliko godina starijom i punoljetnom ženskom osobom družio se i petnaestogodišnjak osumnjičen kao direktni izvršilac ubistva.
Muškarac je podstakao maloljetnika da okrvari ruke, a novac su podijelili i nemilice trošili. Takođe, maloljetnik je u međuvremenu kupio novi telefon koji mu je oduzet. Na mjestu zločina ubica je ostavio DNK, a policiji je to pomoglo da mu uđe u trag.
Hronika
1 d0
Srbija
1 d0
Hronika
2 d1
Ostali sportovi
7 h0
Najnovije
Najčitanije
19
36
19
31
19
29
19
25
19
24
Trenutno na programu