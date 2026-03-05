Kako suzbiti porodično nasilje?

Nasilje trpe i nevjenčane supruge kao i bivše partnerke. Samo u protekloj godini 13 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, njih 433 je lakše povrijeđeno, a troje je izgubilo život, zvanični su podaci MUP-a Srpske. Kada bi se svako veće nasilje prijavilo izvjesno je da bi brojke bile još frapantnije. Svako nasilje, decidni su u MUP-u, mora se prijaviti jer se samo tako može spriječiti najgore.

"Nasilje u porodici u prošloj godini počinilo je 1.057 lica nad 1.337 žrtava. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske po zaprimaju prijave da je počinjeno nasilje u porodici postupaju odmah, bez odlaganja preduzimajući Zakonom sve predviđene mjere i radnje kako bi zaštitili žrtvu i pružili joj pomoć koja joj je u tom trenutku potrebna, a nasilnik stavio pod kontrolu", navod iz MUP-a.

Kada se nasilje ponavlja, Sigurna kuća postaje jedino utočište i često posljednja odbrana od femicida. Od 2007.u Sigurnoj kući je boravilo preko 1100 žena i djece. Svaki spasen život je pobjeda.

„ Onog trenutka kada prijave nasilje žrtve su u najvećem riziku od ponavljanja nasilja. U posljednjem periodu od avgusta 2023. Kada je bio stravičan femicid u Gradačcu najveći broj zbrinutih žena i djece su upravo razlozi bili ta povećana nesigurnost, ugrožena životna bezbjednost žena i djece“ , rekla je Amela Bašić- Tomić, menadžer Sigurne kuće, Fondacija Udružene žene Banjaluka.

Femicid kao termin za rodno motivisano ubistvo žena uveden je u krivične zakone brojnih zemalja, ima ga i Turska. Iako ne bi bilo loše da se termin zakonski uvede i kod nas tu bi moglo da dođe do drugih problema, smatraju pojedini pravnici.

“ Bio bi problem što bi se u svakom slučaju moralo dokazivati da je izvršeno krivično djelo ubistva, da je izvršilac ubistva imalo želju da izvrši ubistvo samo zato što je imalo želju da ubistvo počini jer je osoba žena. Mi trenutno u našem Krivičnom zakonu imamo određena krivična djela ubistvo i teško ubistvo gdje se može podvesti ubistvo žene upravo iz tih razloga“ , rekao je Igor Kanjski, advokat.

Kako bi se stalo u kraj porodičnom nasilju i eventualno spriječio femicid Vlada Srpske usvojila je i Strategija za suzbijanje nasilja u porodici do 2032 godine. Ciljevi su, navodi se, da se postigne nulti stepen tolerancije na nasilje u porodici i da se nasilje u porodici tretira kao i drugo krivično djelo, uz oštre kazne.