Uhapšen Fočak sa više od kilogram droge

Pripadnici Policijske stanice Prača uhapsili su lice iz Foče kod koga je pronađeno više od kilogram spida.

Ministar unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Edin Vranj rekao je da je droga pronađena juče prilikom saobraćajne kontrole, a lice čiji su inicijali V.S. /47/ pokušalo je pobjeći, ali je ubrzo uhapšeno.

Prema njegovim riječima, uhapšeni će u zakonskom roku biti predat nadležnom kantonalnom tužilaštvu, te će protiv njega biti podnesena krivična prijava zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga, javljaju federalni mediji.