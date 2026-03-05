Logo
Large banner

Rusija testira sistem spremljen za treći svjetski rat: Globalni sukob je "Neizbježan!"

05.03.2026

17:46

Komentari:

0
Русија тестира систем спремљен за трећи свјетски рат: Глобални сукоб је "Неизбјежан!"
Foto: pexels/Somchai Kongkamsri

Sve češće se poslednjih nedjelja upozorava na mogućnost šireg svjetskog sukoba, koji se vidi u kontekstu rata u Ukrajini i rata na Bliskom istoku.

Rusija je širom zemlje sprovela obimno testiranje sistema za upozoravanje stanovništva u vanrednim situacijama. Sirene su se oglasile u svih 11 vremenskih zona, a vlasti su pozvale građane da ostanu mirni tokom alarma i prate uputstva putem televizije ili radija.

Rusko ministarstvo za vanredne situacije objasnilo je da je cilj sistema brzo obavještavanje stanovništva u slučaju moguće opasnosti ili vanrednog događaja prirodnog ili vještačkog porijekla. Drugim riječima, bilo da se radi prirodnoj katastrofi poput zemljotresa ili o ratu. Kada se oglasi sirena, građani treba da uključe televizor ili radio i sačekaju zvanične informacije, prema uputstvima vlasti, piše slovenačko "Delo".

Владимир Путин

Svijet

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

U Jekaterinburgu je jedna televizijska stanica tokom testiranja prekinula redovan program i prikazala upozorenje: "Pažnja svima! Testiramo sistem javnog obavještavanja. Ostanite mirni".

Testiranje je sprovedeno u trenutku kada su geopolitičke tenzije sve izraženije i sve učestalije se šuška o mogućnosti izbijanja trećeg svetskog rata. Ruski državni mediji i propagandni kanali posljednjih nedjelja sve češće upozoravaju na mogućnost šireg svjetskog sukoba, koji povezuju sa ratom u Ukrajini i vojnim tenzijama između SAD, Izraela i Irana.

U takvoj atmosferi, u ruskim državnim emisijama pojavile su se i oštre izjave o vojnom balansu između Rusije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Glavni propagandista Vladimir Solovjov je u jednoj emisiji govorio o veličini britanske vojske i naglasio da Rusija ima znatno veće vojne kapacitete. Prema procjenama ruskih komentatora, britanska vojska broji oko 75.000 vojnika, dok Rusija ima oko 1,5 miliona, iako je pretrpjela velike gubitke u ratu u Ukrajini.

Solovjov je takođe podrugljivo komentarisao mogućnost slanja britanskih vojnika u Ukrajinu u okviru potencijalne mirovne misije, navodeći da bi takvo vojno prisustvo brzo bilo izloženo ruskim napadima.

Testiranje sirena zvanično nije povezano ni sa kakvom konkretnom vojnom prijetnjom, već je dio redovnih provjera spremnosti sistema za obavještavanje stanovništva. Ipak, dogodilo se u trenutku kada su odnosi između Rusije i zapadnih zemalja zbog rata u Ukrajini i šire bezbjednosne napetosti najgori u poslednjih nekoliko decenija.

(Blic)

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

vanredna situacija

Sukob

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Iran glavna tema: Putin sa članovima Savjeta bezbjednosti Rusije

5 d

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Neprijatelj nije uspio

1 sedm

0
"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

Svijet

"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

23 h

0
Путин са Сијартом: Русија остаје поуздан добављач енергената

Svijet

Putin sa Sijartom: Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata

1 d

0

Više iz rubrike

Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање

Svijet

Tramp: Španija gubitnik, a Britanija razočaranje

2 h

0
Хезболах шаље своје елитне снаге у борбу против Израела!

Svijet

Hezbolah šalje svoje elitne snage u borbu protiv Izraela!

2 h

0
Зеленски и Епстин

Svijet

Zaharova: Podaci o postupcima kijevskog režima prema djeci prevazišli bi Epstajnov skandal

2 h

0
Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

Svijet

Srbi u Njemačkoj na mukama: Već se osjećaju posljedice rata

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

36

Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner