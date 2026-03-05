Rusija testira sistem spremljen za treći svjetski rat: Globalni sukob je "Neizbježan!"

Sve češće se poslednjih nedjelja upozorava na mogućnost šireg svjetskog sukoba, koji se vidi u kontekstu rata u Ukrajini i rata na Bliskom istoku.

Rusija je širom zemlje sprovela obimno testiranje sistema za upozoravanje stanovništva u vanrednim situacijama. Sirene su se oglasile u svih 11 vremenskih zona, a vlasti su pozvale građane da ostanu mirni tokom alarma i prate uputstva putem televizije ili radija.

Rusko ministarstvo za vanredne situacije objasnilo je da je cilj sistema brzo obavještavanje stanovništva u slučaju moguće opasnosti ili vanrednog događaja prirodnog ili vještačkog porijekla. Drugim riječima, bilo da se radi prirodnoj katastrofi poput zemljotresa ili o ratu. Kada se oglasi sirena, građani treba da uključe televizor ili radio i sačekaju zvanične informacije, prema uputstvima vlasti, piše slovenačko "Delo".

U Jekaterinburgu je jedna televizijska stanica tokom testiranja prekinula redovan program i prikazala upozorenje: "Pažnja svima! Testiramo sistem javnog obavještavanja. Ostanite mirni".

Testiranje je sprovedeno u trenutku kada su geopolitičke tenzije sve izraženije i sve učestalije se šuška o mogućnosti izbijanja trećeg svetskog rata. Ruski državni mediji i propagandni kanali posljednjih nedjelja sve češće upozoravaju na mogućnost šireg svjetskog sukoba, koji povezuju sa ratom u Ukrajini i vojnim tenzijama između SAD, Izraela i Irana.

U takvoj atmosferi, u ruskim državnim emisijama pojavile su se i oštre izjave o vojnom balansu između Rusije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Glavni propagandista Vladimir Solovjov je u jednoj emisiji govorio o veličini britanske vojske i naglasio da Rusija ima znatno veće vojne kapacitete. Prema procjenama ruskih komentatora, britanska vojska broji oko 75.000 vojnika, dok Rusija ima oko 1,5 miliona, iako je pretrpjela velike gubitke u ratu u Ukrajini.

Solovjov je takođe podrugljivo komentarisao mogućnost slanja britanskih vojnika u Ukrajinu u okviru potencijalne mirovne misije, navodeći da bi takvo vojno prisustvo brzo bilo izloženo ruskim napadima.

Testiranje sirena zvanično nije povezano ni sa kakvom konkretnom vojnom prijetnjom, već je dio redovnih provjera spremnosti sistema za obavještavanje stanovništva. Ipak, dogodilo se u trenutku kada su odnosi između Rusije i zapadnih zemalja zbog rata u Ukrajini i šire bezbjednosne napetosti najgori u poslednjih nekoliko decenija.

