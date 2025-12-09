Logo
Large banner

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Извор:

СРНА

09.12.2025

18:25

Коментари:

0
Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Русија покушава да оконча рат који је почео пучем у Украјини и приморана је да то учини оружаним средствима, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Покушавамо да га окончамо и приморани смо да то учинимо оружаним средствима", рекао је Путин на састанку Савјета за развој цивилног друштва и људских права.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Руски предсједник је рекао да примјена закона о страним агентима мора да буде уравнотежена и да нема потребе за доношењем наглих одлука.

"Знам ваш став о закону о страним агентима. Нема потребе за махање мачем лијево-десно. Све мора да буде веома одмјерено, пажљиво и без икаквих кршења прописа", додао је Путин.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

Свијет

Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

1 ч

0
Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

5 ч

0
Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Свијет

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

7 ч

0
Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Свијет

Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

22 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Свијет

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

29 мин

0
Иван Кононенко украјински глумац и војник

Свијет

Погинуо глумац из серије која је прославила Зеленског

1 ч

0
Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Свијет

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

1 ч

0
Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

Свијет

Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

18

34

Сутра ова насеља остају без струје

18

30

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

18

25

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

18

21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner