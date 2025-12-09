Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Извор:
СРНА
09.12.2025
18:25
Коментари:0
Русија покушава да оконча рат који је почео пучем у Украјини и приморана је да то учини оружаним средствима, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Покушавамо да га окончамо и приморани смо да то учинимо оружаним средствима", рекао је Путин на састанку Савјета за развој цивилног друштва и људских права.
Руски предсједник је рекао да примјена закона о страним агентима мора да буде уравнотежена и да нема потребе за доношењем наглих одлука.
"Знам ваш став о закону о страним агентима. Нема потребе за махање мачем лијево-десно. Све мора да буде веома одмјерено, пажљиво и без икаквих кршења прописа", додао је Путин.
