Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

РТ Балкан
09.12.2025
13:37
Коментари:0
Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину, на достигнућа и побједе предака, изјавио је руски лидер Владимир Путин на свечаној церемонији додјеле медаља "Златна звијезда" Херојима Русије у Москви.
"Данас, на Дан јунака Отаџбине, одајемо почаст великим синовима и кћерима Русије који су учинили изузетна дјела у име своје земље – свима који су својим ратним и радним подвизима, несебичношћу и храброшћу показали примјер истинске службе отаџбини", поручио је Путин.
Нагласио је да су њихова имена овјенчана славом која не може увенути, додавши да овдје, у Георгијевској сали Кремља, настављајући традиције утемељене још за вријеме Катарине Велике, клањајући се свим генерацијама јунака, Руси потврђују и истичу нераскидивост хиљадугодишње историје њихове земље, преноси РТ Балкан.
"Уједињује нас понос на своју отаџбину, на достигнућа и побједе предака. У различитим историјским епохама они су бранили суверенитет државе и слободу нашег народа, борили се за право да сами одређујемо своју судбину, чинили све да земља буде јака, да може ићи само напријед, отварати нове хоризонте развоја и да сигурно може гледати у будућност", нагласио је руски предсједник.
Путин је напоменуо да Руси поштују све који су за своје заслуге били одликовани звањем Хероја Русије, Хероја Совјетског Савеза, који су постали носиоци Ордена Светог Георгија или Ордена Славе.
"Борци, војници и официри, припадници специјалних служби и органа реда, пионири, освајачи космоса, пилоти, учесници поларних експедиција, лекари и представници мирнодопских професија који су учинили херојска дјела – све их повезује спремност да интересе отаџбине ставе изнад свега. Њихов живот је видљиво отјеловљење карактера и духа нашег народа, његове неисцрпне снаге", подвукао је шеф руске државе.
Додао је да се данас, у тешко вријеме за Русију, народ поново увјерава колико су традиције војничке славе чврсте и с каквим достојанством их настављају савременици, укључујући и веома младе људе, младиће који се боре на првој линији фронта.
Путин је открио да из личних разговора зна да су на фронту много јаче осетили "духовну и крвну везу са својим дједовима и прадједовима, као никада раније доживљавају тај континуитет и своју одговорност за наслеђе предака".
Данас ће награде бити уручене војницима којима је додјељено звање Хероја Русије.
"Исказали су изузетну храброст и јунаштво извршавајући задатке у зони Специјалне војне операције. У изузетно тешким борбеним условима показали су највиши професионализам, челичан карактер и способност да поведу друге. Учинили су све како би обезбиједили напредовање наших трупа на кључним правцима", поручио је шеф руске државе, захваливши се борцима СВО на служби.
Руски лидер је напоменуо да ће једна награда бити додијељена постхумно породици наредника Никите Ивановича Афанасјева.
"Слава и вјечно сјећање на све наше погинуле саборце", поручио је он.
Скренуо је пажњу на то да иза сваког херојског дјела стоји чврст темељ вриједности, племенитост мисли, неукротива воља, као и вјерност дужности и принципима.
"Све те особине су у потпуности својствене људима за које је спремност да ризикују сопствени живот ради добробити земље саставни дио професије", истакао је Путин.
Додао је да ће данас са задовољством уручити награде пробним пилотима који су своје животе посветили савладавању нових врста војне и цивилне авијационе технике.
"Служење људима, отаџбини, њеној садашњости и будућности увијек даје посебан смисао нашим дјелима и поступцима. То видимо и у раду инжењера и научника који стварају иновативна рјешења за безбједност државе, у оној пожртвованости са којом раде колективи одбрамбено-индустријског комплекса, као и у раду многих других који својим свакодневним трудом доприносе јачању Русије, њеном благостању и просперитету", истакао је руски предсједник.
Нагласио је да Русе данас уједињује поштовање према подвигу јунака, свијест о сопственој одговорности према земљи, припадност њеној судбини и искрена љубав према отаџбини.
"У тој љубави, у тој историјској правди лежи наша снага и наше побједе", подвукао је шеф руске државе.
На Дан јунака отаџбине, истакао је шеф руске државе, одаје се пошта великим синовима и ћеркама Русије, који су учинили изванредне поступке у име родне земље.
"Данас је празник, али увијек памтимо захваљујући коме обиљежавамо овакве празнике: захваљујући људима који су овдје присутни, који се налазе у овој сали, захваљујући њиховим родитељима, њиховим супругама, јер се све кује у породици", подвукао је Путин.
Нагласио је да у породици човјек стаје на ноге, како физички, тако и морално.
