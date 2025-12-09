Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Извор:
СРНА
09.12.2025
18:17
Коментари:0
Оно што ради ради украјински предсједник Владимир Зеленски је крваво цјенкање, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Амерички предсједник Доналрд Трамп рекао је раније у интервјуу "Политику" да је Зеленски "одличан продавац".
"Нема ништа лоше у трговини када се не ради о трговини са људима који су вам вјеровали и који су вас изабрали да бисте ви, како је обећано, донијели мир њиховој земљи", рекла је Захарова.
