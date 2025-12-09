Logo
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Извор:

СРНА

09.12.2025

18:17

Коментари:

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање
Фото: Танјуг/АП

Оно што ради ради украјински предсједник Владимир Зеленски је крваво цјенкање, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Амерички предсједник Доналрд Трамп рекао је раније у интервјуу "Политику" да је Зеленски "одличан продавац".

"Нема ништа лоше у трговини када се не ради о трговини са људима који су вам вјеровали и који су вас изабрали да бисте ви, како је обећано, донијели мир њиховој земљи", рекла је Захарова.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Вашингтон први пут доводи у питање ширење НАТО-а

Она је додала да је значење потпуно другачије "када је у питању трговина повјерењем људи и њиховим животима, што укључује трговину органима, трговину украјинском дјецом и трговину чашћу, савјешћу и будућношћу Украјине".

Марија Захарова

Володимир Зеленски

