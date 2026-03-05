U BiH zaplijenjena roba vrijedna 205.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva "Lajv 1" oduzeli su na području regionalnog centra Tuzla veću količinu robe široke potrošnje, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 205.000 KM.

Službena lica UIO provela su operativnu akciju pod kodnim nazivom "Lajv 1" na području koje pokriva RC Tuzla.

Na osnovu operativno-taktičkih saznanja o nepravilnosti u poslovanju određenih fizičkih lica, izvršena je provjera prometa i porijekla roba na dvije lokacije (Tuzla i Lukavac).

Tom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Radilo se o 13.275 komada robe široke potrošnje (kućne potrepštine, posuđe, peškiri, tehnička roba i sl.) koja je bila namijenjena za internet prodaju (Lajv prodaja).

Predmetna roba je privremeno oduzeta a vrijednost iste se procjenjuje na 205.000,00 KM.

Za utvrđene nezakonitosti, protiv počinioca istih preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.