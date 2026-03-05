Logo
U BiH zaplijenjena roba vrijedna 205.000 KM

Autor:

ATV

05.03.2026

13:49

Заплијењена роба вриједна 205.000 КМ
Foto: UIO BiH

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva "Lajv 1" oduzeli su na području regionalnog centra Tuzla veću količinu robe široke potrošnje, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 205.000 KM.

Službena lica UIO provela su operativnu akciju pod kodnim nazivom "Lajv 1" na području koje pokriva RC Tuzla.

Na osnovu operativno-taktičkih saznanja o nepravilnosti u poslovanju određenih fizičkih lica, izvršena je provjera prometa i porijekla roba na dvije lokacije (Tuzla i Lukavac).

Кугла

Hronika

Krala iz stanova i varala sugrađane "proricanjem sudbine"

Tom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Radilo se o 13.275 komada robe široke potrošnje (kućne potrepštine, posuđe, peškiri, tehnička roba i sl.) koja je bila namijenjena za internet prodaju (Lajv prodaja).

Евро

Region

Vozač iz BiH uhvaćen sa hrpom para, dobio paprenu kaznu

Predmetna roba je privremeno oduzeta a vrijednost iste se procjenjuje na 205.000,00 KM.

Za utvrđene nezakonitosti, protiv počinioca istih preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

zapljena

UIO BiH

