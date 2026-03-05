Iran tvrdi da je ispalio jezivu raketu: Evo o čemu je riječ

Autor:ATV
05.03.2026
14:40
Komentari:0
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je jutros, 5. marta lansirao balističke rakete s bojevim glavama teškim oko jedne tone prema Izraelu, tvrdeći da su mete bili Tel Aviv i međunarodni aerodrom Ben Gurion.
U saopštenju IRGC-a navodi se da su u zoru ispaljene rakete tipa Koramšar-4 prema srcu Tel Aviva, aerodromu Ben Gurion i 27. eskadrili izraelskog ratnog vazduhoplovstva koja se, prema njihovim tvrdnjama, nalazi na tom području, javlja "MNA".
Sa druge strane, "Tajms of Izrael" tvrdi takva eskadrila ne postoji u sastavu izraelskog ratnog vazduhoplovstva.
Pretpostavlja se da se iranska strana zapravo referisala na nekadašnju bazu Lod (Erbejz 27), koja je ranije bila dio kompleksa aerodroma Ben Gurion, ali je zatvorena još 2010. godine.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su tokom noći presrele sve balističke rakete koje je Iran lansirao prema Izraelu.
Prema njihovim informacijama, jedna raketa ispaljena u jutarnjim satima pala je na otvoreno područje u jednom gradu u centralnom dijelu zemlje, bez prijavljenih većih posljedica.
Raketu Koramšar-4 Iran je predstavio 25. maja 2023. godine.
Novi model navodno ima domet od 2.000 kilometara s bojevom glavom težine 1.500 kilograma.
Opremljena je naprednijim motorom koji koristi hipergolično gorivo, koje se može skladištiti u rezervoarima godinama, čime se vrijeme pripreme za lansiranje skraćuje na 12 minuta.
Motorni dio skraćen je na oko 13 metara, dok bojeva glava dodaje još oko 4 metra ukupnoj dužini rakete.
IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn— Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
