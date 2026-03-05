Logo
Large banner

Министарство безбједности увело превентивне мјере због ситуације на Блиском истоку

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:24

Коментари:

0
Сарајево
Фото: АТВ

Министарство безбједности у Савјету министара БиХ превентивно је подигло мјере сигурности на виши ниво због ситуације и ескалације сукоба на Блиском Истоку, потврдио је замјеник министра безбједности Ивица Бошњак.

- У овом тренутку нема ниједна информација о пријетњама на нивоу Босне и Херцеговине - рекао је Бошњак за сарајевску Н1.

Недјеља моде у Паризу

Стил

Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

Шта подразумијевају мјере

Ово подразумијева појачано присуство сигурносних снага у близини објеката који се могу сматрати потенцијалном метом.

МУП Републике Српске раније је појачао безбједносне мјере око јеврејских објеката у Бањалуци након ескалације сукоба на Блиском Истоку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ministarstvo bezbjednosti BiH

mjere bezbjednosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саво Минић

Република Српска

Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

2 ч

0
Аутомобил у снијегу

Занимљивости

Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

2 ч

0
Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

Здравље

Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

2 ч

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници

Друштво

Вандализам у Грачаници: Оскрнављена црква Вазнесења Господњег

2 ч

0

Више из рубрике

Авион, лет

БиХ

Потврђено за АТВ: Полијеће авион из Дубаија са 173 држављана БиХ

3 ч

0
Елмедин Конаковић и Зукан Хелез

БиХ

Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ

5 ч

0
Без радне дозволе 41 страни држављанин

БиХ

Без радне дозволе 41 страни држављанин

6 ч

0
Блокада превозника

БиХ

Очи превозника упрте у Сарајево и ЕУ: Правило 90/180 прави велике проблеме, траже хитан састанак

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

16

05

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner