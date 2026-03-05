Министарство безбједности увело превентивне мјере због ситуације на Блиском истоку

Аутор:АТВ
Министарство безбједности у Савјету министара БиХ превентивно је подигло мјере сигурности на виши ниво због ситуације и ескалације сукоба на Блиском Истоку, потврдио је замјеник министра безбједности Ивица Бошњак.
- У овом тренутку нема ниједна информација о пријетњама на нивоу Босне и Херцеговине - рекао је Бошњак за сарајевску Н1.
Ово подразумијева појачано присуство сигурносних снага у близини објеката који се могу сматрати потенцијалном метом.
МУП Републике Српске раније је појачао безбједносне мјере око јеврејских објеката у Бањалуци након ескалације сукоба на Блиском Истоку.
