Сијарто: Власти Украјине изгубиле здрав разум

Власти Украјине изгубиле су здрав разум, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је коментарисао позивање отправника послова Мађарске на разговор у украјинско Министарство спољних послова након што је Москва ослободила двојицу заробљених Мађара који су се борили у украјинској војсци.
"Украјинци су готово потпуно изгубили здрав разум и разборитост. Практично им је понестало лијекова, да се тако изразим", рекао је Сијарто.
