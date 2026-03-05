Logo
Сијарто: Власти Украјине изгубиле здрав разум

05.03.2026

15:39

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Власти Украјине изгубиле су здрав разум, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је коментарисао позивање отправника послова Мађарске на разговор у украјинско Министарство спољних послова након што је Москва ослободила двојицу заробљених Мађара који су се борили у украјинској војсци.

"Украјинци су готово потпуно изгубили здрав разум и разборитост. Практично им је понестало лијекова, да се тако изразим", рекао је Сијарто.

Украјина

Русија

Мађарска

Петер Сијарто

