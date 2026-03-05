Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

Ovo je prvi put da Nenad Lalatović igra protiv Crvene zvezde kao trener Novog Pazara.

Počelo uvredama, pirotehnikom i prekidom

Počelo je uvredama, pirotehnikom i prekidom, a nastavilo se sa povredama Duartea i Mateusa i dvije prinudne izmjene Dejana Stankovića.

Ogromna gužva je ispala već na isteku prvog minuta, kada je došlo do problema na tribini gdje su Delije. Tu je odmah došlo do prelijetanja, a policija je odmah intervenisala zbog čega je i došlo do velikog prekida.

Naime, Pazarci su odmah počeli da skandiraju "ubij četnika", a Delije su se zaletjele, preskočile su i tribinu, a policija je odmah intervenisala.

Odmah je igra zaustavljena.

Pazarci su poveli pa im je gol poništen, imali još jednu opasnu šansu kada su povrijedili golmana Mateusa, a golčinom Tiknizjana je Zvezda povela u 37. minutu.

Zvezdin golman na nosilima iznesen

Nakon što je udaren u glavu, Mateus je pratnji ljekarskog tima, na nosilima, iznesen sa terena.

19-godišnji Vuk Draškić je debitovao na golu Crvene zvezde.

