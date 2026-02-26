Pogledajte golove koji su Zvezdu katapultirali iz Evrope

Autor:Stevan Lulić
Uprkos prednosti od jednog gola iz prve utakmice plej-ofa, Crvena zvezda nije uspjela da se domogne osmine finala Lige Evrope.
Na domaćem terenu nakon produžetaka sa 0:2 je poražena od francuskog Lila.
Vać u petom minutu zatresla se mreža domaćina. Andre je dobio loptu na desnoj strani, onda je uputio oštar centaršut. Olivije Žiru je bio najviši u skoku, samo je glavom preusmjerio loptu i Mateus je bio nemoćan. Tako je poništena prednost Zvezde koju je stekla u Francuskoj.
Do kraja regularnih 90 minuta nije bilo više golova pa se otišlo u produžetke.
Francuzi tamo, čini se, u pravom momentu dolaze do novog pogotka.
Feliks Koreja je poslao loptu u šesnaesterac, a dočekao ju je Nejtan Engou, koji je majstorski šalje iza leđa golmana Zvezde i stavlja tačku na evropski put Zvezde.
Nathan Ngoy makes it two in extra times!— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 26, 2026
🇪🇺 Crvena zvezda 0-2 Lillepic.twitter.com/yflz9N78I3
