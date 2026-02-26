Kraj evropskog puta: Zvezda zakovana u produžetku

Fudbaleri Crvene zvezde prokockali su svoju prednost protiv Lila koju su stekli u prvoj utakmici i ispali iz Lige Evrope.

Podsjećamo, Zvezda je na gostovanju slavila minimalnim rezultatom, ali to nije uspjela da odbrani u Beogradu.

Lil je slavio sa 0:2 nakon produžetaka i tako spustio rampu na evropski put crveno-bijelih.

Loše su Beograđani krenuli u meč i već u petom minutu primili gol. Andre je dobio loptu na desnoj strani, onda je uputio oštar centaršut. Olivije Žiru je bio najviši u skoku, samo je glavom preusmjerio loptu i Mateus je bio nemoćan. Tako je poništena prednost Zvezde koju je stekla u Francuskoj.

Trajala je borba, imala je Zvezda svoje šanse, ali nijedna nije bila Bog zna koliko kvalitetna, baš kao ni one koje je Lil imao.

Do kraja meča nije bilo više golova pa se otišlo u produžetke. Tamo Francuzi, čini se, u pravom momentu dolaze do novog pogotka.

Feliks Koreja je poslao loptu u šesnaesterac, a dočekao ju je Nejtan Engou, koji je majstorski šalje iza leđa golmana Zvezde.

Pokušali su crveno-bijeli da se vrate, ali u tome nisu uspjeli, pa su tako završili svoj evropski put u ovoj sezoni.

Na kraju ostaje žal što Zvezda nije ostvarila bolji rezultat u prvoj utakmici za šta je imala i te kako dobru šansu.