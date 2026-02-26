Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

Almerija je trenutno u vlasništvu Saudijske investicione grupe, koja je pod vlasništvom Saudijske Arabije.

Kristijano Ronaldo je i dalje aktivan fudbaler i igra za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, gde je najavio da će ostati i u nastavku karijere.

Uporedo sa fudbalskom karijerom, Ronaldo razvija i privatne biznise, pa tako ima hotele, klinike za transplantaciju kose, razvija svoj brend koji proizvodi garderobu, a sada je odlučio da se upusti i u investiciju u fudbalski klub.

Almerija je trenutno na trećem mestu sa 48 bodova i nalazi se u izglednoj situaciji da naredne sezone ponovo zaigra u Primeri, pošto joj prvoplasirani Rasing beži dva, a drugoplasirani Kasteljon bod.

Fudbal Ronaldo ostaje u Saudijskoj Arabiji

Nema sumnje, sa Ronaldom kao suvlasnikom i velikim saudijskim kapitalom, Almerija bi mogla da napravi ambiciozan projekat, kako bi postala konkurent najvećim timovima Španije poput Reala i Barselone.

