Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

Izvor:

Telegraf

26.02.2026

11:30

Кристијано Роналдо
Foto: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, postao je vlasnik 25 odsto udjela španskog kluba Almerija.

Almerija je trenutno u vlasništvu Saudijske investicione grupe, koja je pod vlasništvom Saudijske Arabije.

Kristijano Ronaldo je i dalje aktivan fudbaler i igra za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, gde je najavio da će ostati i u nastavku karijere.

Uporedo sa fudbalskom karijerom, Ronaldo razvija i privatne biznise, pa tako ima hotele, klinike za transplantaciju kose, razvija svoj brend koji proizvodi garderobu, a sada je odlučio da se upusti i u investiciju u fudbalski klub.

Almerija je trenutno na trećem mestu sa 48 bodova i nalazi se u izglednoj situaciji da naredne sezone ponovo zaigra u Primeri, pošto joj prvoplasirani Rasing beži dva, a drugoplasirani Kasteljon bod.

Fudbal

Ronaldo ostaje u Saudijskoj Arabiji

Nema sumnje, sa Ronaldom kao suvlasnikom i velikim saudijskim kapitalom, Almerija bi mogla da napravi ambiciozan projekat, kako bi postala konkurent najvećim timovima Španije poput Reala i Barselone.

(telegraf)

Kristijano Ronaldo

Al Nasr

