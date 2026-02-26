Logo
Mesi: "Žalim što nisam naučio engleski"

Izvor:

B92

26.02.2026

07:47

Komentari:

0
Лионел Меси-26022026
Foto: Tanjug/AP Photo/Jessie Alcheh

Lionel Mesi se podsjetio kako je izgledao njegov dolazak u Barselonu.

Argentinski čarobnjak je u jednom tamošnjem podkastu govorio kako se sa 13 godina preselio u Španiju.

"Bio sam dijete, ali se svega sjećam. Imao sam drugove, moju školu, sve mi je bilo u Rozariju. Ali, bio sam i srećan, uzbuđen i jedva sam čekao da dođem u Barselonu. Sjećam se, cijeli komšiluk je izašao da nas isprati kada smo odlazili. Svi su došli na aerodrom. Bilo je impresivno. Kao neke scene iz filma. Nisu oni došli da se pozdrave sa Leom Mesijem, nego da porodicu Mesi isprate na odlasku u Barselonu“, pričao je Leo.

Pričao je Argentinac i o počecima u Barsi.

Маракана

Fudbal

"Mali Mesi" donio novac Zvezdi, pored Maksimovića na Marakanu stiglo pola miliona iz Francuske

"Završio sam školu u Španiji. Četiri razreda srednje škole u Barseloni, kao i ostala djeca iz La Masije. Što se tiče fudbala, prva godina mi je bila teška, jer nisam mogao da igram šest mjeseci dok se nije završio transfer. A, na prvoj utakmici sam povrijedio tibiju i morao sam da mirujem još tri mjeseca. Ta prva godina je potrajala, ali već sljedeća nije, čim sam počeo da igram za drugi tim. Sve je onda krenulo brzo“.

Dok je u fudbalskoj karijeri osvojio sve što se osvojiti može, postoje stvari za kojima Mesi žali.

"Žalim zbog toga što nisam naučio engleski jezik kada sam bio klinac i kada sam imao vremena za to. Zato danas govorim mojoj djeci da iskoriste vrijeme koje imaju. Pogotovo mi je krivo što sam zbog jezika propustio priliku da pričam sa mnogo poznatih ljudi. Kada ste klinac, ne shvatate neke stvari“, istakao je Mesi.

(b92)

