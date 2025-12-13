Haos u Indiji zbog Mesija, bijesni fanovi demolirali stadion

Dolazak Lionela Mesija na turneju po Indiji doveo je do pravog haosa.

Prema lokalnim izvještajima, na stadionu u Kalkuti kapaciteta 85.000 mjesta nalazilo se oko 80.000 gledalaca, koji su željeli da vide jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Kući su otišli potpuno razočarani.

Velika većina nije mogla ni vidjeti slavnog Argentinca. Razočarani su jer su skupo platili karte, a Lionel Mesi i organizatori se nisu udostojili napraviti bilo šta za njih.

#WATCH | Kolkata: A fan of star footballer Lionel Messi says, "Only leaders and actors were surrounding Messi...Why did they call us then... We have got a ticket for 12 thousand, but we were not even able to see his face..." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/WUAOG4xc1V — ANI (@ANI) December 13, 2025

Mnogi fanovi traže svoj novac natrag. Kažu da su prevareni.

''Očajna organizacija. Došao je samo na 10 minuta i oko njega su bili samo političari i glumci'', govori razočarani navijač i dodaje: – Ništa nismo mogli vidjeti. Nije dotakao loptu, niti šutnuo penal. Došao je na 10 minuta i otišao. Toliko potrošenog novca, emocija i izgubljeno vrijeme. Dali smo 12.000 rupija za ulaznicu (više od 200 KM), a ni lice mu nismo vidjeli.

Jedan od fanova je pobjegao s vjenčanja da vidi Argentinca.

''Danas mi je vjenčanje, ali sam ostavio sve na ceremoniji zbog Mesija. A onda me dočeka očajna organizacija – nisam ga mogao ni vidjeti'', istakao je on.

''Svi oni koji su došli vole fudbal. Svi smo željeli vidjeti Mesija, ali ovo je totalna prevara. Želimo novac nazad'', naveo je jedna od fanova.

From mob lynchings on the streets to “mobile lynching” in stadiums. In Kolkata’s Salt Lake Stadium, angry crowds hurled bottles and chairs, forcing Lionel Messi to leave. When intolerance becomes normal, even football legends aren’t spared.

Shame for Mamata Banerjee pic.twitter.com/0iKnR2Q5Tz — Jotti Verma (@Jotti__Vr) December 13, 2025

Tenzije su rasle jer mnogi nisu uspjeli ni da ugledaju Argentinca, pošto je bio okružen velikom pratnjom u kojoj su bili i njegovi saigrači iz Inter Majamija, Luis Suarez i Rodrigo De Pol.

''Organizacija je bila očajna. Ovo je crni dan za Kalkutu. Volimo fudbal, volimo Argentinu, ali ovo je prevara. Ministri s djecom su bili tu, ostali ništa nisu mogli vidjeti. Povrijeđeni smo'', navodi obožavalac argentinskog fudbalera.

Na tribinama su se čuli povici „Hoćemo Mesija“, nakon čega su frustracije eskalirale. Navijači su počeli da preskaču ograde i utrčavaju na teren u očajničkom pokušaju da vide desno krilo prije njegovog odlaska.

Kao odmazdu za prevaru stadion u Kalkuti je demoliran. Navijači su bijesni i odlučili su se na rušenje svega što su našli ispred sebe.

Zvijezda Inter Majamija stigla je na stadion u 11.15 po lokalnom vremenu, ali se zadržala svega oko pola sata, nakon čega je hitno evakuisana. Zbog haosa nije uspio da napravi krug oko stadiona.

Navodno je organizator događaja već priveden zbog nereda. Očekuje se da će svi navijači dobiti novac natrag, a iznosi nisu nikako mali. Karta je koštala između 100 i 200 evra, prenosi Srpskainfo.