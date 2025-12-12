Brazil sprema nevjerovatnu ponudu: Anćeloti postaje najplaćeniji selektor na svijetu

Fudbalski savez u Brazilu priprema ponudu koju će italijanski stručnjak Karlo Anćeloti teško moći odbiti.

Naime, kako javlja Diario AS, na stolu je dugoročni ugovor sa Anćelotijem, a spremljen mu je ugovor koji bi ga vezao za selekciju Brazila sve do 2030. godine.

U savezu su uvjereni da je Anćeloti pravi čovjek za njihovu klupu i žele ga zadržati pod svaku cijenu.

Potpisom ovog ugovora, Anćeloti bi postao najplaćeniji selektor na svijetu, a ponuda je stigla uoči Svjetskog prvenstva s jasnim ciljem.

Prema informacijama svjetskih medija, Italijan trenutno zarađuje oko 10 miliona evra godišnje.